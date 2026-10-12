Gustavo Yankelevich reveló el sufrimiento de su nieto con Darío Giordano: "Franco me dijo que el papá lo desmayó a golpes"

El productor televisivo habló por primera vez después de la confesión de Valentín al denunciar que tanto él como su hermano sufrieron violencia física y psíquica por parte de su padre. Además, reveló: “La doctora me dijo que Franco ponía los ojos en blancos porque le pegaba en la cabeza”.

Gustavo Yankelevich apoyó a su nieto Valentín mediante las redes sociales tras la escalofriante confesión, pero ahora se animó a hablar públicamente por primera vez y en medio del llanto reveló el difícil momento que tuvieron que vivir tanto Franco como el piloto de TC2000 cuando vivían junto a su padre, Darío Giordano .

La noticia se destapó cuando el joven de 23 años dio detalles de la violencia física y psíquica que sufrió por parte de Giordiano tras la muerte de su madre, Romina Yan, y dar a conocer por qué los varones se fueron a vivir con el productor televisivo y finalmente se cambiaron el apellido.

“Los chicos hubieran querido hablar desde el primer día” , aseguró Gustavo, antes de justificar por qué se mantuvo en silencio el calvario que vivieron los chicos y aguantó durante años que haya sido señalado por “haberle quitado” la tenencia de sus hijos al marido de su hija fallecida en 2010. “Toda la familia estuvo unida atrás de Franco y Valentín” , reconoció en diálogo con Intrusos (América).

Según relató, cuando comenzaron las actuaciones judiciales, él recibió inicialmente la tenencia de sus nietos por períodos de tres meses, durante los cuales debía atravesar controles periódicos. “Ellos no hablaban porque a mí me dieron la tenencia por tres meses. No podían volver a su casa. Hubiera sido un desastre. A mí cada tres meses me monitoreaban cómo estaban los chicos. Íbamos a tribunales... No podíamos hablar”, sostuvo.

Sin embargo, ahora dio más detalles de cómo era la vida de los chicos de las puertas para adentro : “Le pedí a Fran que me cuente lo que le pasaba y ahí me dijo 'si vos hablas con papá y yo te cuento esto me va a matar; cuando papá se enteró que te pedí de ir a tu casa una semana, me cagó a trompadas , me desmayó a golpes ”.

Gustavo Yankelevich se quiebra en vivo en #Intrusos: "le dije a Franco que me tenía que decir qué estaba pasando y él me respondió que cuando Dario se enteró que quería venir a vivir conmigo lo desmayó a los golpes" https://t.co/nnxDem1ECO — emi (@eeemiliano) October 12, 2026

En el duro relato también reveló que el hijo más grande de la actriz tenía un TIC nervioso que se le ponían blancos los ojos y que fue la doctora quien le aseguró que se le ponían así porque “le pegaba en la cabeza”.

En otro tramo de la entrevista, el productor confesó que Franco fue el primero que quiso ir a vivir con él y cuando finalmente lo logró el miedo los seguían teniendo: “Fran y Valen me decían que si cerraba la puerta aparecía el monstruo. Valentín no se quería juntar con su papá”.

Por otra parte, Yankelevich reconoció que esta situación la supieron algunos periodistas y agradeció que hayan mantenido este difícil momento y que ayudó a “salvar” a sus nietos: “En realidad fueron muchos los que salvaron a los chicos. Entre otros, ustedes (por los periodistas). Ustedes, durante 12 años, guardaron este secreto. Lo quiero resaltar. Tanto ustedes como Jorge Rial, que también me llamó, él lo sabía y guardó este secreto”.

Gustavo Yankelevich reveló el rol de Cris Morena en medio de la denuncia de su nieto Valentín

La denuncia de Valentín Yankelevich contra su padre Darío causó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. El joven piloto destacó la figura de su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien se hizo cargo tanto de él como de su hermano, pero hasta el momento no se había mencionado a Cris Morena y fue su exesposo el encargado de dejar en claro la importancia de su presencia en medio del drama familiar.

"La primera que se dio cuenta de esto fue Cris. Parecía que ella no había hecho nada porque no fue muy mencionada, pero ella lo notó y me habló a mí. Me advirtió: 'Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'", subrayó Yankelevich. En ese contexto, el productor televisivo recordó que en determinado momento él los buscaba al colegio, íbamos a comer y después los volvía a llevar y en uno de esos almuerzos, Franco le pidió irse a vivir con él, “pero no me dijo que le pegaban”.

“Me junté con Darío y le dije que me había pedido ir a vivir conmigo. Él me contestó: 'De ninguna manera, yo soy el dueño de los chicos. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera'. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo más grave”, acotó.