¿Qué fue de la vida de Darío Giordano, el viudo de Romina Yan que rehízo su vida alejado del ojo público?

El productor volvió al centro de la escena tras la dura confesión de su hijo Valentín, quien reveló un vínculo marcado por violencia física y psicológica. Tres años después de la muerte de la actriz, rehízo su vida y se casó con una reconocida chef, ex pareja de Mike Amigorena.

A 16 años de la muerte de Romina Yan y de haberse mantenido con perfil bajo, Darío Giordano volvió al centro del ojo público tras la dura confesión de su hijo Valentín, que reveló un vínculo marcado por violencia física y psicológica. El productor rehízo su vida junto a una reconocida chef, ex pareja de Mike Amigorena, con quien tuvo un hijo y montó su propio emprendimiento gastronómico.

Valentín Yankelevich tenía tan solo siete años cuando falleció su madre y, junto a sus dos hermanos Franco y Azul, quedó al cuidado su padre Darío Giordano. A partir de ese momento, tuvo que atravesar un verdadero infierno donde hubo maltrato psicológico, gritos y violencia física contra. Fue su abuelo materno quien lo acompañó en el momento más difícil y lo ayudó a salir del calvario.

Tras conocerse su escalofriante relato, las redes sociales empezaron a preguntarse qué fue de la vida de Giordano y sacaron a la luz viejas declaraciones a la prensa donde hablaba del vínculo con sus hijos , años después del fallecimiento de la hija de Cris Morena y Gustavo Yankelevich,

En uno de los archivos que resurgió en redes, se lo ve al productor realizando gesticulaciones que llamaron la atención además de la declaración amorosa hacia sus hijos: "Es entender esa parte maravillosa de su mamá y poder agradecer y vivir eso con ellos que hoy son artistas también y heredaron de ella todo".

Cuando falleció Romina Yan el el 28 de septiembre de 2010 a causa de una muerte súbita, Darío Giordano quedó con la custodia de sus tres hijos: Franco, Valentín y Azul. Tres años después de la partida de la actriz y tras dos años de novio, el destacado productor de medios volvió a apostar al amor y se unió en matrimonio con la chef rosarina Miren Algañarás, con quien además tuvo otro hijo y se mudaron a un barrio privado.

¿Qué fue de la vida del viudo de Romina Yan?

Tras dos años de novios, Miren y Darío se casaron en una boda secreta en 2013, sin presencia de los medios. Ella cerró su restaurante en Palermo y junto al viudo de Yan abrieron una empresa de catering.

Lo curioso es que Miren Algañarás venía de una mediática ruptura con el actor Mike Amigorena. Ambos, con exparejas super mediáticas, decidieron mantener el perfil bajo y refugiarse en un barrio privado alejados del foco de las cámaras.

Miren Algañarás es una chef rosarina que mantiene un perfil bajo, dedicado a la gastronomía, y en redes sociales solo comparte recetas. Su relación con el viudo de una de las actrices más queridas por los argentinos generó polémica en redes, especialmente cuando se difundió una foto del casamiento de Romina y Giordano en 1998, lo que desató críticas hacia él por haber rehecho su vida tras la muerte de la actriz.

“Con Darío nos conocimos a los 18 años y ya en ese momento él le dijo a su papá que había encontrado a la mujer con la que se iba a casar. Yo no quería saber nada. Pasaron cuatro años, y él siempre aparecía. Hoy te digo que aunque la gente diga que no existe, yo sé que encontré a mi príncipe azul”.

En pocos minutos, la publicación se llenó de comentarios disparando contra Giordano: “Tu príncipe se casó rápido con otra, mientras tus papis te extrañan a diario. Solo los padres son los que verdaderamente aman, el resto se olvid, se consuela rápido y sigue como si nada en la vida. Besos al cielo, hermosa Romina”, “lástima que al poco tiempo se olvidó de ella y se consiguió otra”.

Hoy, el viudo de Romina Yan volvió al centro de la polémica tras la revelación de Valentín, el segundo de sus hijos, que relató el calvario que le tocó vivir tanto a él como a sus hermanos por el maltrato físico y psicológico por parte de su padre. Las revelaciones pusieron en escena una faceta de la historia familiar desconocida y reabrieron interrogantes sobre lo que vivieron los tres hijos de Romina después de su muerte.