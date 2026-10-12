Gustavo Yankelevich reveló cuál fue el rol de Cris Morena en medio de la denuncia de su nieto Valentín contra su padre

La denuncia de Valentín Yankelevich, el hijo de Romina Yan, contra su padre Darío causó una gran conmoción en el mundo del espectáculo. El joven piloto de TC2000 reveló que fue víctima de violencia por parte de su papá luego de la muerte de su madre y, a su vez, destacó la figura de su abuelo, Gustavo Yankelevich, quien se hizo cargo tanto de él como de su hermana Azul. Sin embargo, hasta el momento no se había mencionado a Cris Morena y fue su exesposo el encargado de dejar en claro la importancia de su presencia en medio del drama familiar.
"La primera que se dio cuenta de esto fue Cris. Parecía que ella no había hecho nada porque no fue muy mencionada, pero ella lo notó y me habló a mí. Me advirtió: 'Está pasando algo raro, prestale atención a los chicos'", subrayó Yankelevich.
"Parecía algo pasajero, pero cada vez era más grande. Franco fue el primero en pedirme ir a vivir conmigo. Después fue Valentín. Yo los buscaba al colegio, íbamos a comer y después los volvía a llevar. En uno de esos almuerzos, me dijo: 'Quiero ir a vivir con vos'. Pero no me dijo que le pegaban", recordó.
"Yo me junté con Darío y le dije que me había pedido ir a vivir conmigo. Él me contestó: 'De ninguna manera, yo soy el dueño de los chicos. Hasta los 18 años van a hacer lo que yo quiera'. Ahí me di cuenta de que estaba pasando algo más grave", acotó.
Por otro lado, contó que la Justicia tardó tres años y medio en darle la tenencia y que la historia no se había hecho conocida porque estaban aguardando a que su hermana Azul terminara el colegio. "Ellos le contaron que necesitaban hacerlo público y ella los entendió, aunque hubiese preferido que no se cuente porque ella vivió ahí también", expresó.
Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul luego de haber sido atacada en las redes sociales
La dura confesión de Valentín, uno de los hijos de Romina Yan, provocó una gran repercusión al punto que Gustavo Yankelevich le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, pero un ataque a su nieta hizo que no se quede callado y la defendió en redes sociales contra comentarios hirientes e innecesarios en su contra.
El fuerte respaldo a Azul se dio en la publicación que el productor compartió donde se lo ve junto a sus nietos, el piloto de TC2000 y Franco, acompañada de un mensaje de reconocimiento hacia ambos: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”.
Si bien recibió cientos de comentarios de apoyo, hubo uno puntual que el padre de la actriz fallecida en 2010 no dejó pasar por alto y decidió responder con total sinceridad. Cuando una usuaria preguntó si la joven vive con su padre, otra mujer respondió con total frialdad y maldad. “Debe ser igual que el padre”, indicó junto a un emoticón de excremento y, si bien fue borrado posteriormente, Yankelevich no tardó en responder: “Azul es un sol y vive en Estados Unidos, donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”.