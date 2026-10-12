Gustavo Yankelevich defendió a su nieta Azul luego de haber sido atacada en las redes sociales: "Ella también..." Toda la repercusión se dio tras la dura confesión de Valentín, quien denunció públicamente a su padre Darío Giordano por maltratos físicos y psicológicos tras la muerte de su madre, Romina Yan. Agregar C5N en









Una usuaria atacó a Azul y la comparó con su padre, pero Gustavo Yankelevich la defendió: "Es un sol"

La dura confesión de Valentín, uno de los hijos de Romina Yan, provocó una gran repercusión al punto que Gustavo Yankelevich le dedicó un sentido mensaje en redes sociales, pero un ataque a su nieta hizo que no se quede callado y la defendió.

El fuerte respaldo a Azul se dio en la publicación que el productor compartió donde se lo ve junto a sus nietos, el piloto de TC2000 y Franco, acompañada de un mensaje de reconocimiento hacia ambos: “Por haber pasado por lo que pasaron, por haber sufrido lo que sufrieron, por lo que lucharon para salir adelante y por sentir que la vida vale la pena vivirla, tienen toda mi admiración. Los amo”.

Si bien recibió cientos de comentarios de apoyo hubo una puntual que el padre de la actriz fallecida en 2010 no dejó pasar por alto y decidió responder con total sinceridad. Cuando una usuaria preguntó si la joven vive con su padre, otra mujer respondió con total frialdad y maldad. “Debe ser igual que el padre”, indicó junto a un emoticón de excremento y si bien fue borrado posteriormente, Yankelevich no tardó en responder: “Azul es un sol y vive en Estados Unidos donde estudia. No la comparen, por favor. Ella también sufrió mucho”.

A diferencia de sus hermanos, Azul mantiene el apellido de su padre, Giordano, y, según contó el propio joven de 23 años, pese a no vivir juntos a lo largo de los años los tres forjaron una excelente y cercana relación. La joven, de 20 años, mantiene un perfil bajo en cuanto a lo mediático y está estudiando en Chapman University, una universidad privada ubicada en California reconocida por sus programas de cine, comunicación, arte y negocios.

La escalofriante confesión de Valentín Yankelevich contra su padre, Darío Giordano Valentín Yankelevich habló de cómo fue su vida sin su madre y confesó escalofriantes episodios de violencia física y psicológica que sufrió durante su infancia por parte de su padre, Darío Giordano. “Tengo 10 años y mi papá me caga a palos”, relató.