El presidente Javier Milei mantendrá este jueves una reunión bilateral en Asunción con su par de Paraguay, Pedro Alliana, en el primer encuentro presencial entre ambos desde el cambio de gobierno en el país vecino. La visita busca fortalecer la relación entre Buenos Aires y Asunción luego de la destitución de Santiago Peña, quien había construido un estrecho vínculo político con el mandatario argentino.
Milei llegó a Paraguay durante la noche del miércoles y tiene previsto desarrollar una agenda que comenzará a las 10 con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Luego se trasladará al Palacio de Gobierno, donde será recibido por Alliana para mantener una reunión bilateral. Posteriormente, se incorporarán las respectivas delegaciones.
A las 11.45, los cancilleres de ambos países, Pablo Quirno y Rubén Ramírez, brindarán una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del encuentro. Entre los asuntos de interés para los dos gobiernos aparecen la cooperación energética, la infraestructura, la Hidrovía Paraguay-Paraná, el comercio y la seguridad en las zonas fronterizas.
Por la tarde, a partir de las 15.30, el Presidente argentino participará de una reunión con empresarios paraguayos en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también tiene previsto pronunciar un discurso. Su regreso a Buenos Aires está programado para el viernes por la mañana.
El primer encuentro entre Milei y Alliana
La reunión presencial había sido acordada durante una conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron el 13 de noviembre, una semana después de la asunción del dirigente paraguayo. En aquella oportunidad, Milei expresó públicamente su respaldo al nuevo gobierno y definió a la Argentina como "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".
Alliana llegó a la presidencia el 6 de noviembre, después de que el Senado paraguayo destituyera a Santiago Peña mediante un juicio político. La crisis institucional se desencadenó tras la intervención de Ueno Bank, entidad financiera vinculada al entorno empresarial del exmandatario.
Peña fue apartado del cargo en medio de las investigaciones por presuntas irregularidades relacionadas con la entidad bancaria. La Justicia también avanzó sobre su situación personal, con imputaciones por presuntos delitos vinculados al manejo de fondos y una medida de prisión preventiva.
El recambio de autoridades representa un desafío para la política exterior argentina, que había encontrado en Peña uno de sus principales aliados regionales. Con su viaje a Asunción, Milei busca sostener ese vínculo estratégico y garantizar la continuidad de los canales de cooperación entre ambos países.