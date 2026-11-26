Javier Milei se reúne con el nuevo presidente de Paraguay, Pedro Alliana, tras la destitución de Santiago Peña El mandatario argentino viajó a Asunción para mantener su primer encuentro presencial con Alliana, quien asumió el 6 de noviembre luego de la salida de su antecesor. Por Agregar C5N en









El presidente Javier Milei mantendrá este jueves una reunión bilateral en Asunción con su par de Paraguay, Pedro Alliana, en el primer encuentro presencial entre ambos desde el cambio de gobierno en el país vecino. La visita busca fortalecer la relación entre Buenos Aires y Asunción luego de la destitución de Santiago Peña, quien había construido un estrecho vínculo político con el mandatario argentino.

Milei llegó a Paraguay durante la noche del miércoles y tiene previsto desarrollar una agenda que comenzará a las 10 con una ofrenda floral en el Panteón Nacional de los Héroes. Luego se trasladará al Palacio de Gobierno, donde será recibido por Alliana para mantener una reunión bilateral. Posteriormente, se incorporarán las respectivas delegaciones.

A las 11.45, los cancilleres de ambos países, Pablo Quirno y Rubén Ramírez, brindarán una conferencia de prensa para informar sobre los resultados del encuentro. Entre los asuntos de interés para los dos gobiernos aparecen la cooperación energética, la infraestructura, la Hidrovía Paraguay-Paraná, el comercio y la seguridad en las zonas fronterizas.

Por la tarde, a partir de las 15.30, el Presidente argentino participará de una reunión con empresarios paraguayos en el Salón Libertad del Palacio de López, donde también tiene previsto pronunciar un discurso. Su regreso a Buenos Aires está programado para el viernes por la mañana.

El primer encuentro entre Milei y Alliana La reunión presencial había sido acordada durante una conversación telefónica que ambos mandatarios mantuvieron el 13 de noviembre, una semana después de la asunción del dirigente paraguayo. En aquella oportunidad, Milei expresó públicamente su respaldo al nuevo gobierno y definió a la Argentina como "un socio, un aliado y un amigo para esta nueva etapa".