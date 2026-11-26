La Bolsa de Nueva York se mantiene cerrada este jueves debido al feriado por el Día de Acción de Gracias, en una semana marcada por la volatilidad en los mercados internacionales.

En una semana marcada por la volatilidad de los mercados internacionales, Wall Street se toma un respiro este jueves por el feriado por el Día de Acción de Gracias . En ese marco, el riesgo país se mantiene por debajo de los 1.100 puntos, mientras que el dólar oficial también se relaja luego de un inicio caliente de semana corta.

La recuperación ocurrió pese a la elevada volatilidad externa y a las tensiones sobre la economía doméstica, donde el dólar contado con liquidación alcanzó los $1.796 con una brecha cambiaria cercana al 13%, al tiempo que los datos oficiales confirmaron una recesión técnica tras la contracción trimestral del 1,8% del PIB.

Al no haber operaciones de bonos del Tesoro estadounidense ni cotización de los bonos soberanos en Wall Street, el índice EMBI+ permanece sin cambios y mantiene el cierre del miércoles (1.067 puntos básicos para Argentina) .

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó el miércoles una nueva ronda de aranceles contra 14 de sus principales socios comerciales . El máximo de estos nuevos gravámenes oscilaría entre el 20% y el 40%, y tendrían el objetivo de contrarrestar el exceso de capacidad industrial que, según afirma Washington, están promoviendo estos países.

En el plano fiscal y financiero, el Ministerio de Economía detalló el esquema para afrontar vencimientos en moneda extranjera por cerca de u$s4.400 millones . El plan contempla ingresos por u$s1.200 millones de organismos multilaterales, u$s1.000 millones de financiamientos garantizados con CAF y Fonplata, u$s300 millones por la venta de AySA y compras de divisas al Banco Central por u$s1.800 millones con pesos del superávit primario.

Además, el Ejecutivo solicitó a China la activación de un tramo de u$s5.000 millones correspondiente al swap de monedas vigente por u$s20.000 millones. Con estos recursos, el equipo económico busca reforzar el programa financiero proyectado para 2027.

En el mercado de deuda en pesos, el Tesoro enfrenta esta semana vencimientos por más de $25 billones, de los cuales $20,8 billones corresponden al sector privado. Se trata del mayor compromiso en términos reales desde agosto de 2025.

A nivel internacional, las bolsas estadounidenses lograron alejarse de sus mínimos diarios tras un desplome inicial vinculado a las dudas sobre el sector de inteligencia artificial y las amenazas arancelarias de Estados Unidos, mientras los rendimientos de los bonos del Tesoro a 10 años cayeron por octava rueda consecutiva.

JP Morgan advirtió que los bonos argentinos ya descuentan 50% de chances de un triunfo opositor en 2027

JP Morgan, la entidad bancaria más grande del mundo por valor de mercado, proyecta para 2027 un crecimiento para Argentina de 1,8% y una inflación cercana al 23%. También alertó que una elección ajustada podría presionar al peso, a los bonos y a las reservas, si bien el país enfrenta los comicios con superávit fiscal, cuenta corriente positiva y más capacidad de generar dólares.

El reciente paper de la entidad señala que "de cara a 2027, los activos argentinos han estado sometidos a una fuerte presión generalizada". Además, agregó que las presidenciales decidirán si "perduran el ajuste fiscal de Argentina y el marco de políticas favorable a la inversión".

Los precios de los bonos ya incorporan una probabilidad cercana al 50% de un cambio de gobierno, según la estimación del banco. Esa percepción, sostiene el informe, explica buena parte de la prima de riesgo que los inversores exigen a los activos argentinos, más que el cumplimiento de las metas económicas previstas para este año.

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