Rocío Marengo vivió un dramático momento en plena ruta y compartió su desesperación en las redes: "Casi nos matamos" La mediática contó el desesperante episodio que protagonizó mientras viajaba, mostró los daños que sufrió su vehículo y lanzó un contundente reclamo. Agregar C5N en









Rocio Marengo vivió un traumatico momento junto a su familia.

Rocío Marengo vivió un momento de desesperación mientras circulaba por la ruta. Tras el susto y una vez que regresó a su casa, la mediática recurrió a sus redes sociales para contar lo que había sucedido y realizó un contundente descargo contra las autoridades por el estado de las rutas.

Una vez en su casa, lanzó un contundente reclamo contra las autoridades responsables del mantenimiento de las rutas. “La rutas son un desastre. ¿Van a esperar un accidente fatal para taparlos? Sepan que ayer no nos matamos de pedo”, disparó indignada.

En ese sentido, reveló que otro vehículo que circulaba detrás de ellos sufrió un problema similar. Lejos de dejar pasar la situación, Marengo manifestó su indignación y reconoció que todavía no había logrado superar el susto. “Los pozos son gigantes. Es una vergüenza que dejen que las rutas estén así. Estoy indignada y sigo asustada”, expresó.

La modelo viajaba con el empresario. Redes Sociales Rocío Marengo mostró los daños que sufrió su vehículo Para dimensionar la gravedad del episodio, la mediática compartió imágenes en las que se podían observar los terribles daños que sufrieron los neumáticos de la camioneta que manejaba. “Casi nos matamos. Un pozo gigante listo para matar a cualquiera en cualquier momento”, escribió sobre la fotografía.

Rocío Marengo vía Instagram. Además, cuestionó el estado de la ruta que conecta Luján con Navarro y otra ruta que conduce a La Choza. En medio de su indignación, etiquetó al presidente Javier Milei y a la cuenta oficial de la provincia de Buenos Aires.