Nicolás Occhiato arremetió contra quienes destrozaron Somos Así y aseguró que la serie batió un récord El productor recogió el guante tras los cuestionamientos a su nueva producción y, con un tono cargado de ironía, reveló cómo aprovechó la polémica a su favor. Agregar C5N en









La furia de Nico Occhiato tras las críticas que recibió su serie.

Nicolás Occhiato salió con los tapones de punta a responder las críticas que recibió Somos así, la serie que realizó junto a Disney. Lejos de quedarse callado, el conductor de streaming recurrió a la ironía para contestarles a quienes cuestionaron su trabajo.

Todo comenzó cuando en el ciclo de espectáculos Intrusos lanzaron una serie de filosos comentarios contra la producción. A raíz de esto, Occhiato decidió responder a través de su cuenta de X con un mensaje filoso.

"Coincido en todo, es malísima. La gente de Disney no entiende nada haciendo una alianza con LUZU, jaja. Gracias por dedicarle tanto tiempo a la promoción de nuestra serie", escribió. Acto seguido, les preguntó a sus seguidores si habían visto la ficción y qué les había parecido.

Nico Occhiato vía X. Tras el filoso tuit, las cámaras de Intrusos fueron a buscar al productor, quien, lejos de mostrarse preocupado por las críticas, explicó cómo terminó capitalizando los malos comentarios a su favor.

Nico Occhiato redobló la apuesta tras las críticas de Intrusos En ese sentido, el conductor explicó que los cuestionamientos llegaron en un momento clave para la promoción de la serie. "Justo ahora se venía la etapa de promoción en la que necesitábamos trascender más allá de nuestra comunidad y más allá de la gente que nos conoce. Estábamos pensando en una estrategia de cómo hacer para llegarle. Justo en Intrusos nos dedican diez minutos en donde están criticándola y está perfecto, porque te puede gustar o no gustar", sostuvo.

Captura: América TV "La gente de Disney está recontenta, nosotros también", aseguró. Además, reveló la repercusión que tuvo su respuesta en las redes sociales: "Les contesté con un chiste y haciéndome el gracioso para generar esa conversación. Hoy creo que (el posteo) a esta hora tiene dos millones de impresiones, así que la mejor prensa que podíamos hacer". "No creo que sea el mejor actor ni de casualidad. Tampoco el mejor productor, porque es la primera vez que lo hago. Ojalá pueda seguir haciendo cosas y generando más conversación y crítica porque quiere decir que me estoy arriesgando. Se le da laburo a gente. Prefiero seguir arriesgándome a las críticas", concluyó. LA IRÓNICA RESPUESTA DE OCCHIATO A LAS CRÍTICAS DE SU SERIE@intrusos #Intrusos26Años https://t.co/mHDMfCP4q3 — América TV (@AmericaTV) November 26, 2026