Migue Granados reveló cómo bajó más de 20 kilos en medio de los rumores sobre el uso de Ozempic: "Me castigué 39 años" El conductor de streaming se sinceró sobre su transformación física, contó qué hábitos le cambiaron la vida y reveló cuál es su próximo objetivo. Agregar C5N en









Migue Granados contó su secreto para bajar 20 kilos.

Desde hace un año, Migue Granados decidió cambiar su estilo de vida con el objetivo de mejorar su salud. En ese contexto, el conductor de streaming compartió parte del proceso que atravesó para bajar más de 20 kilos y reveló cuáles fueron los hábitos que incorporó a su rutina.

A través de sus historias de Instagram, el humorista se sinceró con sus seguidores y, fiel a su estilo, compartió algunos consejos basados en su experiencia personal.

"Consejito que nadie me pidió, tampoco me quiero hacer el Francis Holway y yo no voy a dar consejos de salud, pero a todos los gordos y gordas sedentarios como especie que están ahí, que me siguen y siempre nos hemos reído y hemos hecho oda de los malos hábitos de estar tirado, reventado y demás", comenzó.

Migue Granados. A medida que avanzaba con su relato, Granados explicó que incorporar el entrenamiento de fuerza a su rutina le cambió la vida y le permitió desarrollar una disciplina que antes no tenía.

"Les quiero recomendar que hagan entrenamiento de fuerza. Yo lo hago hace un año y estoy muy lejos del cuerpo que me gustaría tener porque me castigué 39 años y ahora no voy a ser Luciano Castro, ¿no? Pero te sentís muy bien, loco", aseguró.

Migue Granados reveló qué hábitos incorporó para bajar más de 20 kilos En ese sentido, el conductor brindó detalles sobre su rutina de entrenamiento y explicó cuáles fueron los cambios que implementó en su día a día. "Yo no voy a recomendar cosas de salud porque no soy el indicado, pero denme bola, se van a sentir muy bien. Entreno fuerza cuatro veces por semana con un poquito de cinta inclinada. Para bajar la grasa necesitás déficit calórico. La cinta te baja un poco más de calorías y te trabaja el estado", sostuvo. Migue Granados. Además, contó qué modificaciones hizo en su alimentación y reveló cuál es su próximo objetivo: "Saqué harina y azúcar, y camino 8 kilómetros por día hace seis meses. Ahora ya no estoy bajando, estoy tratando de subir músculo". "Este verano creo que voy a hacer la diferencia porque voy a entrenar fuerte todos los días", agregó.