La madre de Wanda y Zaira Nara cuestionó la veracidad de la relación de la modelo y el exesposo de su hija mayor. A cinco años del Wandagate, la exsuegra del futbolista no olvida la infidelidad del delantero.

Luego de la denuncia contra Wanda Nara , Nora Colosimo cuestionó la autenticidad de la relación entre Eugenia "La China" Suárez y Mauro Icardi por la forma en que comenzó y reveló que la modelo la bloqueó en redes sociales. "Por algo será que me calla", deslizó la madre de la conductora de MasterChef Celebrity.

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"Yo jamás voy a poder creer en una pareja que comenzó de la manera que comenzó", sentenció Colosimo este jueves en el canal de streaming Bondi Live y explicó: "Si un hombre me quiere seducir diciéndome que soy 'la más fácil de la Argentina', 'olorosa', 'sucia', ¿te parece que ese hombre va a llegar a mí? No... Para mí acá hay un acuerdo económico".

A cinco años del comienzo del Wandagate , Nora afirmó que "todo lo que hace" La China le parece "nefasto" y descartó la posibilidad de compartir mesa con la actriz, incluso si su hija llega a hacer las paces con su exesposo.

"Yo veo más allá que mis hijas por experiencia, por los años que tengo, veo cosas que me veía venir. De él no me lo esperaba, pero no creo que pueda (compartir una mesa)", concluyó la mujer.

La madre de Wanda y Zaira se refiere a los chats que su hija mayor compartió en Instagram en 2024, en medio de su separación con Icardi. En la conversación con su exesposa dedicaba insultos machistas contra quien luego se convertiría, públicamente, en su novia.

En una de las capturas, el delantero cuestionó a Wanda por compararse con la actriz y lanzó una frase lapidaria: "Compararte con La China Suárez, que es una moncha de mierda, y encima lo que más bronca me da… ¡es que ella queda bien! Y vos como la pelotuda".

Pero los ataques contra la China no terminaron ahí. En otra de las conversaciones, Icardi lanzó una frase todavía más contundente: "A mí no me gustan las putas". Acto seguido, negó haber mantenido un encuentro con la actriz: "No estuve con La China. Y no hice nada con nadie nunca. Por tu tranquilidad", aseguró, mientras Wanda le reprochaba haber destruido su familia.

Lejos de quedarse ahí, Icardi también cuestionó a la madre de sus hijas por su nueva relación sentimental. "Perder tu estilo, perder tu familia, perder el orgullo, perder todo por esta guerra innecesaria", escribió. Luego, agregó: "Hoy perdiste toda credibilidad. Perdiste todo el glamour".