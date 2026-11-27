Boca y River, en alerta: por qué si Estudiantes gana la Libertadores puede complicar su sueño del Mundial de Clubes La definición entre el Pincha y Palmeiras en Montevideo excede a sus protagonistas: una consagración del equipo de La Plata aseguraría su pasaje a la cita mundialista de la FIFA y reduciría drásticamente el margen de clasificación por ranking para los grandes del fútbol argentino. Por Agregar C5N en









Una consagración del Pincha complica las aspiraciones de Boca y River al Mundial. Redes sociales

La final de la Copa Libertadores entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras en el Estadio Centenario de Montevideo genera una profunda expectativa en todo el fútbol argentino. El equipo conducido por Alexander Medina no solo disputará la chance de levantar la quinta Copa Libertadores de su historia, sino que un triunfo le otorgará la clasificación directa a la Libertadores 2027 y un boleto asegurado al próximo Mundial de Clubes de la FIFA 2029.

El principal motivo de preocupación para Boca Juniors y River Plate radica en el criterio de selección de la FIFA y la Conmebol, el cual limita a dos representantes por país la clasificación al Mundial mediante la tabla general. Bajo el esquema aplicado en la edición de 2025, Flamengo ya posee su plaza garantizada por haber sido campeón de América. De consagrarse el conjunto platense, ocupará automáticamente una de las plazas reservadas para la Argentina, restringiendo drásticamente las opciones de que otros dos clubes locales puedan ingresar al certamen internacional a través del ranking sin coronarse campeones en las ediciones venideras.

River quedó eliminado en primera ronda en el Mundial de Clubes 2025. Prensa River En la tabla de posiciones acumulada de Conmebol (correspondiente a las ediciones 2025 y 2026), Estudiantes lidera entre los conjuntos nacionales con 62 puntos. La brecha con los demás equipos del país es notable: Racing Club marcha segundo a nivel nacional con 35 unidades pero no disputará la Libertadores 2027, mientras que River Plate ocupa el 16° lugar con 23 puntos y Boca Juniors se sitúa en la 37ª posición con tan solo 10 puntos. Esta marcada diferencia, sumada a la eventual coronación del Pincha, obligaría al Xeneize y al Millonario a realizar campañas continentales históricas o a salir campeones en 2027 o 2028 para no quedar al margen.

Paradójicamente, el éxito de la institución albirroja terminaría favoreciendo a clubes de otras federaciones sudamericanas. Equipos ecuatorianos como Liga de Quito (61 puntos) e Independiente del Valle (40 puntos) se verían altamente beneficiados en el ranking, al quedar con vía libre para disputar los cupos por tabla acumulada si la hegemonía entre argentinos y brasileños se consolida en el podio de campeones.

Por otra parte, la definición en tierras uruguayas tendrá réplicas directas en el ámbito local. Mientras Estudiantes necesita el título continental para garantizar su presencia en la Libertadores del año entrante, una victoria albirroja liberará un cupo adicional en las tablas nacionales que le permitiría a Independiente clasificar a la Copa Sudamericana 2027. De esta forma, el desenlace en Montevideo sobrepasa los límites de La Plata y amenaza con reestructurar el mapa internacional del fútbol argentino para los próximos años.