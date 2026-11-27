Estudiantes puede darle una alegría a dos equipos argentinos: quiénes festejarán si gana la Copa Libertadores Una victoria del Pincha ante Palmeiras en Montevideo liberará cupos en la Tabla Anual y le abrirá la puerta de la Copa Sudamericana 2027 a dos clubes del fútbol argentino. Por Agregar C5N en









Si festeja el Pincha, también lo harán un par de equipos argentinos.

Estudiantes de La Plata se medirá ante Palmeiras en la final de la Copa Libertadores en el Estadio Centenario de Montevideo, en una definición continental que trasciende las fronteras del club platense. Una victoria del equipo dirigido por Alexander Medina no solo significará la gloria continental para el Pincha, sino que desencadenará un reordenamiento directo de plazas en el fútbol argentino para la Copa Sudamericana 2027.

En la actualidad, Estudiantes ocupa el puesto 11 de la Tabla Anual con 47 puntos, posición que le asegura la última plaza vacante rumbo a la Copa Sudamericana mediante la vía acumulada. No obstante, en caso de conquistar la Libertadores en suelo uruguayo, el equipo platense sellará su boleto directo a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 en calidad de campeón defensor, liberando su cupo obtenido por la tabla local.

Independiente quiere volver a jugar una copa internacional. Este movimiento en las posiciones beneficiará de manera inmediata a Barracas Central, ubicado en el 12° escalón de la Tabla Anual con 47 unidades. Si Estudiantes concreta su consagración continental, el Guapo tomará el lugar vacante que deja el León y garantizará su ingreso a la Copa Sudamericana 2027.

Por su parte, Independiente, posicionado en el puesto 13 de la tabla acumulada con 47 puntos, también quedará en posición de acceder al plano internacional. La escuadra de Avellaneda sellará su pasaje a la Sudamericana 2027 si se combina la victoria de Estudiantes con la liberación de cupo adicional que producirá el consagrado campeón del Torneo Clausura al ingresar directo a la Libertadores.

De forma paralela, tanto Barracas Central como Independiente mantienen abiertas sus aspiraciones por mérito deportivo propio al continuar clasificados a los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. Si alguno de los dos equipos logra coronarse campeón del torneo local, obtendrá un pasaje directo a la Copa Libertadores 2027 sin depender de los resultados ajenos.