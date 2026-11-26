El representante del Ministerio Público Fiscal requirió que el referente de la música urbana sea sometido a debate oral, pero solicitó desvincular de la causa a un familiar que estaba involucrado. El cantante continúa bajo arresto en su vivienda.

El horizonte judicial de Callejero Fino sumó un nuevo capítulo de máxima tensión. En las últimas horas, el fiscal a cargo de la investigación formalizó el pedido para que el popular exponente del RKT enfrente un juicio oral , acusado de circular con un arma de fuego sin contar con la debida autorización legal.

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El requerimiento judicial marca un punto de inflexión en el expediente que tramita en el departamento judicial de San Isidro . Actualmente, el intérprete transita el proceso bajo la modalidad de prisión domiciliaria, un beneficio que le fue concedido oportunamente por una magistrada de esa jurisdicción a pesar de que el artista ya registraba antecedentes penales computables.

Dentro del mismo dictamen en el que exigió que el cantante se siente en el banquillo de los acusados, el funcionario judicial trazó una clara diferencia respecto al grado de responsabilidad de los implicados.

Durante la etapa de instrucción, el primo del músico también había quedado bajo la lupa de los investigadores. Sin embargo, tras analizar las pruebas recolectadas, la fiscalía determinó que no existen elementos suficientes para sostener una acusación en su contra y solicitó formalmente su sobreseimiento , dejándolo así desvinculado del proceso penal.

Ahora, será el turno del juzgado interviniente de evaluar los planteos de las partes para confirmar si el artista efectivamente deberá responder por el delito de portación ilegítima en una audiencia pública.

Callejero Fino grabó con más de 100 personas mientras cumple prisión domiciliaria

La difusión de un videoclip de Callejero Fino generó indignación en las redes sociales. El cantante reunió a más de 100 personas para una grabación en su casa, donde cumple prisión domiciliaria. En las imágenes también aparece La Joaqui. Su abogado, Diego Storto, habló con C5N y defendió la producción al asegurar que no incumplió ninguna restricción judicial.

“Yo estoy contento con las imágenes. Callejero Fino está haciendo música, que es lo que él hace. Está trabajando en su estudio. No hizo nada que no esté bien, al contrario, está trabajando. Salió de la cárcel, está en su casa, está generando trabajo. De él viven un montón de familias”, sostuvo.

El letrado destacó que en el videoclip no se ven armas ni alcohol y afirmó: “Él está generando dinero en su casa, lo cual no está prohibido”. También explicó cuáles son las restricciones que debe cumplir: “No puede irse de su casa, no puede consumir alcohol ni cometer delitos”.

Storto aseguró que ve al músico comprometido con su situación judicial. “Él reconoció su error y lo está pagando. Ahora quiere seguir creciendo”, dijo. Además, adelantó que buscarán autorización para organizar un festival a beneficio y solicitar un permiso para que pueda volver a dar shows. “Las cárceles no resocializan”, agregó.