Franco Colapinto corre en la Fórmula 1: horarios y cronograma completo del Gran Premio de Qatar El argentino, junto con Alpine, irán búsqueda de terminar la temporada de la mejor manera luego de la gran presentación en Las Vegas. La anteúltima fecha de la máxima categoría se llevará a cabo este fin de semana en el circuito de Lusail. Por Agregar C5N en









La carrera del Gran Premio de Qatar será el domingo 29 a las 13, hora argentina.

Franco Colapinto volverá a la acción de la Fórmula 1 este fin de semana cuando se dispute el Gran Premio de Qatar, correspondiente a la vigésimo segunda y penúltima fecha del campeonato.

Este Gran Premio se llevará a cabo en el Circuito Internacional de Lusail, que cuenta con 16 curvas y una extensión de 5,418 kilómetros y donde se corren un total de 57 vueltas.

La actividad en Qatar comenzará el viernes con las primeras dos prácticas libres. Al día siguiente, el sábado, se realizará la tercera y última sesión de entrenamientos y posteriormente será la clasificación. Finalmente, la carrera se disputará el domingo a la una del mediodía.

Para el argentino y Alpine será una buena oportunidad para ir cerrando el año de la mejor manera, ya que viene de quedar sexto en el Gran Premio de Las Vegas, en la que fue una de las mejores carreras de las últimas décadas, donde, además, le permitió volver a sumar luego de seis fechas de sequía, la cual comenzó en Azerbaiyán y se extendió en Malasia, Singapur, Estados Unidos, México y Brasil.

La de este año será la tercera participación para Colapinto en el GP de Qatar, donde todavía no pudo sumar puntos: en 2024 debió abandonar al verse involucrado en un choque en la primera vuelta, mientras que en 2025 finalizó decimocuarto.