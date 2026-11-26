Con luz verde en la Cámara alta, el oficialismo buscará convertir en ley la reforma electoral durante el período extraordinario en diciembre. La iniciativa suspende las primarias para las elecciones del año próximo, incorpora la Ficha Limpia e introduce cambios en la BUP y en la veda electoral.

El Gobierno consiguió este jueves la media sanción de la reforma electoral en el Senado. Con 43 votos afirmativos y 29 negativos, el oficialismo logró avanzar con la suspensión de las PASO para las elecciones presidenciales y legislativas de 2027, uno de los principales objetivos de la Casa Rosada para el próximo año. Una buena cantidad de legisladores opositores cuestionó la iniciativa y la definió como una "reforma a la medida de Milei".

Con asistencia perfecta en el recinto, acompañaron al oficialismo los diez senadores radicales , el PRO , los santacruceños Natalia Gadano y José Carambia , la cordobesa Alejandra Vigo , la chubutense Edith Terenzi , el correntino Carlos "Camau" Espínola , la neuquina Julieta Corroza , la salteña Flavia Royón y los misioneros Sonia Rojas Decut y Carlos Arce . Estos dos últimos se abstuvieron en el artículo específico de la suspensión de las PASO durante la votación en particular.

El resultado llegó después de varios meses de negociaciones y de una serie de concesiones por parte del Poder Ejecutivo. El proyecto original contemplaba la eliminación definitiva de las primarias, pero el oficialismo nunca consiguió los respaldos necesarios para avanzar con ese punto. La alternativa fue suspenderlas únicamente para los comicios del año próximo, una fórmula que ya había utilizado el Gobierno para las elecciones legislativas de 2025.

No fue la única marcha atrás. El texto también perdió buena parte de los cambios que proponía sobre el régimen de partidos políticos y dejó afuera el sistema de colectoras, que había sido incorporado a la negociación con un sector de los gobernadores y terminó descartado apenas un día después de que se oficializara su inclusión.

El Gobierno, sin embargo, consiguió sostener el núcleo de su objetivo electoral: evitar las primarias en 2027. El oficialismo espera que la Cámara de Diputados convierta el proyecto en ley durante las sesiones extraordinarias de diciembre. Este viernes se espera que el Poder Ejecutivo publique el decreto con los temas que integrarán el temario de ese período.

La discusión también dejó lugar para un paso de comedia de José Mayans con chicanas a la interna del oficialismo. El jefe del bloque peronista apuntó contra Karina Milei y deslizó que la suspensión de las PASO podría tener como objetivo principal bloquear una eventual candidatura presidencial de Patricia Bullrich. "Karina habrá visto las encuestas de Patricia y dijo: 'Ya mismo saquen las PASO, no va a venir esta mujer a sentarse'", lanzó.

La intervención fue un guiño a la jefa del bloque libertario, que sonrió durante buena parte de ese tramo del discurso. "Patricia se las va a ingeniar igual", agregó Mayans, que también cuestionó la intención del Gobierno de desordenar al peronismo. "Nosotros vamos a resolver nuestra interna, quédense tranquilos. Somos guapos, como dice Lula, somos buenos para el combate", retrucó.

Sobre el final, Mayans también apuntó contra los gobernadores que acompañaron el proyecto, a quienes acusó de comportarse como "perritos falderos de Milei por dos pesos papel".

El Senado dio luz verde a la reforma electoral. X @SenadoArgentina

La pulseada por los votos y los laureles de la negociación

La media sanción también cerró, al menos por ahora, una disputa que atravesó durante meses al oficialismo. Patricia Bullrich y Diego Santilli sostuvieron públicamente posiciones diferentes sobre las posibilidades de reunir los votos para suspender las PASO: mientras la jefa del bloque libertario insistía desde el Senado en que los respaldos todavía no estaban, el jefe de Gabinete se ocupaba de negociar con gobernadores de distintos espacios para conseguirlos.

El resultado le permitió a Bullrich festejar el triunfo desde el recinto, aunque la construcción de los acuerdos también tuvo a Santilli como protagonista. La disputa por los laureles era una escena anunciada: ambos buscaban capitalizar una votación clave para el Gobierno.

Y pensar que algunos decían que no teníamos los votos para suspender las PASO en el Senado…



Con 43 APROBADO Y POR AMPLIA MAYORÍA — Diego Santilli (@diegosantilli) November 26, 2026

Qué otros cambios incluye la reforma electoral

Aunque la suspensión de las PASO concentró buena parte de la discusión, el proyecto aprobado incorpora modificaciones a distintos aspectos del sistema electoral. Entre ellas, se destacan la implementación de la afiliación digital a los partidos políticos, los cambios en Ficha Limpia, una modificación en el diseño de la Boleta Única de Papel y nuevas reglas para la publicidad y la veda electoral.

Uno de los puntos centrales es Ficha Limpia, que establece que no podrán ser candidatos a cargos electivos nacionales quienes tengan una condena por delito doloso confirmada en segunda instancia. La sentencia deberá haberse dictado antes del 31 de diciembre del año anterior a la elección. La restricción también alcanza a determinados funcionarios del Poder Ejecutivo y autoridades de organismos estatales.

En cuanto a la Boleta Única de Papel, se incorpora un casillero para votar la lista completa de una agrupación política, de modo que el elector pueda elegir con una sola marca a todos sus candidatos en las distintas categorías. Además, se habilita a las provincias a adherir a este sistema cuando celebren sus elecciones locales en simultaneidad con los comicios nacionales.

La reforma también reduce del 5% al 2,5% el espacio de programación que los medios audiovisuales deben ceder gratuitamente para publicidad electoral. A su vez, modifica las reglas de la veda: se habilitarán los espectáculos públicos, los eventos deportivos, las reuniones públicas y la apertura de locales que comercialicen bebidas alcohólicas. Se mantendrá, en cambio, la prohibición de realizar actos proselitistas y difundir encuestas durante las 48 horas previas a los comicios y hasta el cierre de la votación.

Otro de los cambios alcanza a los debates presidenciales. A diferencia del proyecto original, que proponía eliminar su obligatoriedad, el texto establece que solo serán obligatorios en caso de una segunda vuelta y deberán realizarse dentro de los diez días anteriores al balotaje.

Por último, se modifica el mecanismo de elección de los parlamentarios del Mercosur: dejarán de ser elegidos directamente por el voto popular y pasarán a ser designados por el Congreso. La mitad de los representantes será elegida por la Cámara de Diputados y la otra mitad por el Senado.

Durante el debate, el oficialismo defendió el texto como resultado de los acuerdos alcanzados. "Este despacho es el fruto de una serie de discusiones y de acuerdos de mayorías", sostuvo el senador Agustín Coto, encargado de presentar el dictamen.

Desde el peronismo, Pablo Bensusán cuestionó la distancia entre la iniciativa original y el texto que llegó al recinto. "Destrozaron por completo el proyecto de reforma electoral que había mandado el Ejecutivo", afirmó. Y agregó: "Estamos legislando para la coyuntura, para ver qué le conviene a Milei".

La discusión también dejó expuestas diferencias entre los bloques que acompañaron la suspensión. El senador del PRO Martín Goerling Lara anticipó su voto favorable, aunque aclaró que personalmente estaba a favor de mantener las primarias y que acompañaba por una decisión institucional de su partido. "Ha sido un pedido institucional de mi partido que acompañemos", explicó.

Maximiliano Abad, de la UCR, también respaldó la suspensión y justificó su posición en el acuerdo alcanzado por los gobernadores de su espacio. "Las reformas electorales requieren consensos altos", advirtió, aunque consideró que la iniciativa no alcanza para resolver todos los problemas del sistema.

Del otro lado, Anabel Fernández Sagasti cuestionó que el Gobierno pretenda modificar las reglas electorales sin discutir otros desafíos de la democracia, entre ellos el impacto de la inteligencia artificial y la circulación de contenidos falsos durante las campañas. "Estamos viendo cómo el Ejecutivo quiere inclinar la cancha para ver si el año que viene tiene chances de reelegir", sostuvo.