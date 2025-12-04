IR A
Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

La conductora y el futbolista definieron como organizarán el régimen de tenencia durante el 24 y el 31 de diciembre. La abogada del novio de la China Suarez aseguró que habría "trato hecho" entre los mediáticos y que, esta vez, tendrían noches de paz.

En medio de un clima cargado de demandas legales y pases de factura en redes, Wanda Nara y Mauro Icardi habrían sellado un pacto para definir la logística de las fiestas de fin de año con sus hijas.

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.
Los detalles explosivos se revelaron en El Diario de Mariana, por América TV, donde la abogada de Icardi, Elba Marcovecchio, dejó entrever la jugada de la ex pareja que pretende mantener la calma, por lo menos, por unas semanas.

El acuerdo entre Wanda e Icardi busca evitar un nuevo escándalo mediático y legal

Las nenas pasarán la Nochebuena y el día de Navidad junto a la animadora de Masterchef, quien se encargará de los regalos y la cena familiar. Mientras que, el 31 y el Año Nuevo, el jugador del Galatasaray se reencontrará con sus hijas para despedir el 2025 y recibir el 2026.

La mismísima Marcovecchio, con una reserva que solo elevó el misterio, confirmó la línea general: “Tengo demasiada, demasiada reserva… pero va por ese lado. 24 con Wanda, fin de año con Icardi”, sentenció, sin ahondar en detalles.

Embed

El dilema del padre: dónde pasará Mauro Icardi el año nuevo con sus hijas

La pregunta clave sobre dónde recibiría Icardi el Año Nuevo con sus pequeñas la hizo uno de los panelistas del programa de Mariana Fabbiani. Guido Záffora deslizó una hipótesis: Mauro busca un “país neutral” para el reencuentro, que no quiere llevar a las nenas a Turquía (donde reside actualmente con La China Suárez) y que programaría el viaje a un destino intermedio.

La abogada, ante la consulta, atinó a decir: “No te puedo decir, Guido… primero necesitamos la autorización del club”. Esa frase bastó para encender las alarmas y puede desatar un nuevo conflicto, si es que Wanda no está de acuerdo con que se lleven a sus hijas del país.

