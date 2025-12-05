El Indio Solari cruzó al gobierno de Javier Milei y lo comparó con el menemismo: "Te están cagando en la nariz"

El músico y fundador de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota acusó al mandatario de "engañar" a la sociedad. Sus reflexiones sobre su enfermedad, la vida y la muerte.

El Indio Solari habló en exclusiva en Urbana Play donde criticó duramente al gobierno de Javier Milei y consideró que la Argentina está volviendo a los '90. " Te están cagando en la nariz", aseguró.

El fundador de los Redonditos de Ricota se lamentó sobre la situación actual de país: “Estamos en un momento muy loco, se mezcla la farándula con todo. Es algo que viene pasando de hace rato. Creíamos que habíamos zafado y que la gente no iba a volver a tropezar tres veces con la misma piedra”.

“ Están volviendo los ‘90 y también están los Krieger Vasena de pecho que hay ahora y siempre han sido los mismos”, apuntó en referencia la ministro de Economía y Trabajo, entre 1967 y 1969 , durante la dictadura de Juan Carlos Onganía.

“A mí lo que más me llama la atención es que los votantes de esta gente no es la gente humilde, sino la clase media y media alta . Creen que a ellos les va a ir mejor. Y aunque así fuera es de un egoísmo supino, entonces están en esta vida para joderle la vida a los demás. Qué ambición pobre”, reflexionó en la entrevista.

El intérprete alentó a un cambio en la sociedad, y advirtió que " con un poco de instrucción tenés que darte cuenta de que te están cagando en la nariz. Y no, te viene uno con una motosierra y engañó con que era un genio de la economía”.

Embed - El Indio Solari sobre el miedo a la muerte en Perros de la Calle

"No le tengo miedo a la muerte": la reflexión del Indio Solari sobre la vida

El cantante habló con Perros de la calle, con los conductores Andy Kusnetzoff y Sol Liggera y reflexionó sobre su la salud, su enfermedad y la muerte. "Vivo de la misma manera que cuando tenía 20 años. No le tengo miedo a la muerte, y vos tampoco lo vas a tener cuando tengas 76 años. Pienso la muerte en términos poéticos".

El ídolo del rock nacional habló también del Parkinson, que le fue diagnosticado en 2016: "La enfermedad no me deja hacer cosas, pero me da tiempo para hacer otras. Tengo suerte que siempre hice lo que quise y funcionó. Lo que yo hago materialmente con el arte popular es lo que quiero ser".

Además cerró la puerta para los que esperaban la vuelta de los Redondos: "No quiero respetar ninguna tradición, no quiero ser cultor de nada, lo lamento para los que pensaron que podía ser redondo para toda la vida. Redondos son el público".