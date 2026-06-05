Se filtró un video que desmiente la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

Las imágenes contradicen a la conductora, que fue duramente criticada por los usuarios de redes sociales. "¿Cómo puede compartir hogar con un delincuente?", cuestionaron.

Wanda Nara había confirmado su separación de Martín Migueles hace unos meses, tras un escándalo que envolvió al empresario. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un video y la versión de la conductora perdió credibilidad, por lo que fue duramente criticada en redes sociales.

Desde las redes sociales de Sálvese quién Pueda, el programa de Yanina Latorre en América, publicaron un video donde se la puede ver a Wanda de la mano de Martín Migueles, bajando las escaleras mecánicas de un shopping. Cuando la modelo advierte que la están filmando, inmediatamente lo suelta y ambos le hacen un reclamo a la persona que graba.

La pareja, desde el inicio de la relación, está entre un sinfín de idas y vueltas. Pese a esto, viajaron juntos a Europa y ella mostró los lujosos regalos que recibió por parte de su novio cuando se encontraba en Uruguay, grabando su próximo proyecto cinematográfico. Pese a esto, a principios de mayo volvieron los rumores de ruptura.

Según trascendió, las diferencias surgieron cuando la conductora de Telefe viajó a Uruguay a filmar su película: " Migueles no quería que la hiciese y se instalara allá por varias semanas. Terminaron en buenos términos", informó la periodista Naiara Vecchio.

Los medios que se hicieron eco de este rumor aseguraban que, en realidad, se trataba de una estrategia de la actriz para despegarse del escándalo en el que Migueles estaba involucrado.

En este sentido, Wanda Nara terminó por confirmarle a Yanina Latorre que la relación entre ellos estaba terminada: "Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que, si me iba afuera a trabajar, me separaba". Sin embargo, parece que la ruptura no era tan definitiva.

wanda nara migueles Wanda y Migueles, una relación con idas y vueltas.

Tras la filtración del video, los usuarios apuntaron contra la conductora y le dedicaron terribles comentarios: "A esta tipa le importa más un chongo que sus propias hijas", "Wanda ya es demasiada patética", mientras que otros celebraron el amor. "Déjenlos en paz, es su vida", escribieron.

Mauro Icardi llega al país para encontrarse con sus dos hijas

La visita del jugador tiene una razón: en la audiencia celebrada este viernes, el juez Adrián Hagopian, junto a la Defensoría del Menor, resolvió el régimen de visitas para Francesca e Isabella. Según trascendió, como la conductora en este momento está refaccionando su casa en el Chateau Libertador, el sábado 6 Icardi va a pasar a buscar a sus dos hijas por el domicilio que actualmente ocupa la conductora en el barrio El Yacht de Nordelta, y Wanda Nara deberá entregárselas. Las dos menores van a compartir hogar con su papá y La China Suárez toda la estadía.

Hay varios puntos importantes que establece el acuerdo. Entre ellos, detalla cómo deber ser la asistencia de las menores a la escuela. Como las niñas Icardi asisten a un colegio internacional y tienen otro tipo de calendario escolar, las vacaciones de invierno arrancan el 19 de junio y se extienden hasta el 4 de agosto, es por eso que el acuerdo establece que Mauro debe llevarlas al colegio, a las actividades interescolares como danza y a la psicóloga.