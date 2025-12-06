IR A
IR A

La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota

La presentadora sorprendió con una estética distinta en plena gala. Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López.

Redes Sociales
  • La presentadora sorprendió en la gala con una imagen renovada.
  • Su peinado, creado para la ocasión, generó comentarios entre los invitados.
  • El vestido elegido reforzó una estética elegante y moderna.
  • La ceremonia reunió a figuras destacadas del espectáculo, la política y el deporte.

Wanda Nara volvió a llamar la atención en una de las noches más esperadas del año gracias a una transformación estética que se convirtió en uno de los temas más comentados del evento. Su aparición en la alfombra del Faena Art Center dejó a la vista un estilo completamente renovado, pensado para una cita que reunió a referentes del entretenimiento, la cultura y el deporte.

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.
Te puede interesar:

El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

La conductora de “MasterChef Celebrity” se presentó con un corte y un peinado distintos a los que suele lucir, lo que generó sorpresa incluso entre quienes están acostumbrados a este tipo de galas. Su imagen, trabajada especialmente para la noche, aportó un aire distinto dentro del clásico dress code black-tie.

El salón volvió a funcionar como punto de encuentro de personalidades reconocidas, y aun en ese marco, la presentadora logró hacerse notar. Su elección estética mezcló un peinado que rozó los hombros con ondas suaves y un look general que reforzó una impronta cargada de glamour.

Según explicó su estilista, Damián “el Chaqueño”, el objetivo fue lograr un estilo fresco y acorde al ambiente de gala. Ese enfoque se trasladó tanto al peinado como al diseño elegido para complementar la transformación, permitiendo que su presencia destacara desde el primer momento.

Wanda Nara

Maxi López reveló la maldad que le hicieron Mauro Icardi y Wanda Nara tras casarse

En paralelo al impacto del look, uno de los temas que volvió a instalarse fue una declaración de Maxi López sobre un episodio ocurrido años atrás. El exfutbolista relató que, tras el casamiento de Wanda Nara con Mauro Icardi, vivió una situación que definió como malintencionada.

Según su versión, él tenía previsto reencontrarse con sus hijos durante unas vacaciones y, en ese contexto, recibió un mensaje donde le informaban que los chicos no asistirían al país pactado porque viajarían a otra zona junto a la pareja recién casada.

Wanda Maxi López Mauro Icardi
El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

El exfutbolista habló sobre la disputa legal entre la empresaria y su expareja por la tenencia de las menores.

Está declaración recuperó un conflicto de vieja data que afectó la relación familiar y reavivó recuerdos de un período marcado por tensiones y desencuentros. Aunque el tiempo permitió recomponer ciertos vínculos, el exdelantero mencionó aquel episodio como una muestra del complicado clima que rodeó aquellos años.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Wanda y Mauro habrían acordado la tenencia de sus hijas durante las fiestas.

Wanda Nara y Mauro Icardi ya habrían arreglado con quién pasarán las fiestas sus hijas

La conductora dio su versión sobre el incidente en la gala de Gente.

"Eso es falso": Laurita Fernández negó el piropo a Nico Occhiato delante de Flor Jazmín Peña

La mediática y el exfutbolista sorprendieron a sus seguidores al compartir un divertido video actuando y cantando.

Video: Wanda Nara y Maxi López alentaron la idea de regresar con una canción de Sebastián Yatra

La bailarina deslumbró con su outfit con transparencias en la gala de la revista Gente.

"Fue un chiste": Flor Jazmín Peña aclaró la polémica con Julieta Poggio, Wanda Nara y Laurita Fernández

El exfutbolista y la mediática se juntaron para la foto de los personajes del año.

"Siempre hay reproches": la dura confesión de Maxi López sobre Wanda Nara

Los famosos lograron una amistad que atraviesa la pantalla del certamen de cocina.

Maxi López reveló el secreto de Wanda Nara para salir perfecta: "Tiene un..."

últimas noticias

Este exfutbolista jugó el Mundial de Brasil 2014 con la Selección argentina.

Jugó en la Selección Argentina, no aguantó las críticas y le dijo chau al fútbol

Hace 6 minutos
play

Llegaron los aviones F-16 a la Ciudad de Buenos Aires

Hace 17 minutos
play
La película Troll 2 estrenada recientemente en Netflix.

Netflix lanzó la segunda parte de una historia con mucha acción y fantasía y es de lo más visto: cuál es la trama de Troll 2

Hace 29 minutos
Las entidades compiten con propuestas propias .

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.250.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Hace 42 minutos
Controlá las conexiones a tu Wifi del hogar.

Cómo podés saber si un vecino te está robando Wifi en pocos pasos

Hace 43 minutos