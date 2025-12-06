La impresionante transformación de Wanda Nara: un cambio de look que se nota La presentadora sorprendió con una estética distinta en plena gala. Su aparición generó comentarios y reactivó un viejo conflicto mencionado por Maxi López. + Seguir en







La ceremonia reunió a figuras destacadas del espectáculo, la política y el deporte. Wanda Nara volvió a llamar la atención en una de las noches más esperadas del año gracias a una transformación estética que se convirtió en uno de los temas más comentados del evento. Su aparición en la alfombra del Faena Art Center dejó a la vista un estilo completamente renovado, pensado para una cita que reunió a referentes del entretenimiento, la cultura y el deporte.

La conductora de “MasterChef Celebrity” se presentó con un corte y un peinado distintos a los que suele lucir, lo que generó sorpresa incluso entre quienes están acostumbrados a este tipo de galas. Su imagen, trabajada especialmente para la noche, aportó un aire distinto dentro del clásico dress code black-tie.

El salón volvió a funcionar como punto de encuentro de personalidades reconocidas, y aun en ese marco, la presentadora logró hacerse notar. Su elección estética mezcló un peinado que rozó los hombros con ondas suaves y un look general que reforzó una impronta cargada de glamour.

Según explicó su estilista, Damián “el Chaqueño”, el objetivo fue lograr un estilo fresco y acorde al ambiente de gala. Ese enfoque se trasladó tanto al peinado como al diseño elegido para complementar la transformación, permitiendo que su presencia destacara desde el primer momento.

Wanda Nara Gente Maxi López reveló la maldad que le hicieron Mauro Icardi y Wanda Nara tras casarse En paralelo al impacto del look, uno de los temas que volvió a instalarse fue una declaración de Maxi López sobre un episodio ocurrido años atrás. El exfutbolista relató que, tras el casamiento de Wanda Nara con Mauro Icardi, vivió una situación que definió como malintencionada.