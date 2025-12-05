IR A
El negocio que une a la familia: revelaron cuál es el emprendimiento de los hijos de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Los hijos mayores de las mediáticas comparten la pasión por el fútbol en las inferiores de River y ahora lanzaron un proyecto en conjunto.

Valentino y Bastián juegan en las inferiores de River Plate.

Los hijos mayores de Wanda Nara y Evangelina Anderson comparten su pasión por el fútbol en River y ahora empezaron un emprendimiento juntos en el rubro textil.

Nicolás Cabré y Rocío Pardo se casaron en una íntima ceremonia.
Nicolás Cabré se casó en secreto con Rocío Pardo en Carlos Paz: cómo fue la celebración

Valentino López, hijo del exfutbolista Máxi López y Wanda, y Bastián Demichelis, de la unión de Martín Demiches y Evangelina, se hicieron grandes amigos ya que comparten las inferiores del club, y ahora anunciaron un negocio en común.

El proyecto no está ligado a la vida deportiva sino que se trata de moda fashion y diseño a través de Azter Studio, que ya tiene una cuenta en Instagram. Hasta ahora sólo se conoce el logo en blanco y negro y el mensaje "PROX-IMAM-ENTE".

Al conocerse la primicia que dio la periodista Laura Ubfal, los seguidores de los hijos de los famosos comentaron: "Felicitaciones! Pero no hagan logos con ia! Todo buen proyecto merece una buena marca, pongan un billete ahí", "Tendrá fusión con algo de River?" y dejaron emoticones con corazones rojos y blancos.

Cuantos años tienen los hijos mayores de Wanda Nara y Evangelina Anderson

Valentino López tiene 16 años y cumplió esa edad en enero de 2025. Es el hijo mayor de Wanda Nara y Maxi López y juega en las divisiones inferiores de River Plate. En el caso de Bastian Demichelis, nació el 3 de mayo de 2009, también tiene 16 años y es el mayor de los tres hermanos.

