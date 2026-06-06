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Nora Colosimo recibió un regalo muy especial del papá de Mauro Icardi: "Las mejores"

La matriarca de las Nara usó su red social para agradecer el regalo inesperado que recibió desde Rosario. Emocionada por el gesto, compartió un video con sus seguidores y le dedicó unas palabras.

Nora Colosimo y Juan Icardi

Nora Colosimo y Juan Icardi, unidos por un regalo.

A pesar de la rivalidad con Mauro Icardi, Wanda Nara tiene una excelente relación con su exsuegro, Juan Icardi, quien en varias ocasiones la tuvo como invitada en su casa de Rosario. Durante el último feriado patrio, Juan preparó locro y unas ricas empanadas para compartir en familia. Wanda asistió al encuentro junto a sus hijas, pero quien llamó la atención por su ausencia fue su madre, Nora Colosimo, que no participó de la reunión familiar.

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 
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Debido a esto, Juan le envió un paquete muy especial: unas empanadas para que pruebe. "Ya que no pude ir el día del locro, mirá lo que me envió Juan", contó en un video que subió a sus redes sociales, donde mostró la comida que le llegó desde Rosario.

"Wandita me las guardó en el freezer y ahora acá estamos", explicó, y mostró un plato con las preparaciones listas para comer. "Las mejores empanadas. Suerte la gente de Rosario, que tienen para pedirlas. Gracias, Juan, por estas empanadas. Muchas gracias", dijo satisfecha.

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Captura de pantalla.

Captura de pantalla.

La reunión familiar que se perdió Nora Colosimo

Wanda y sus hijas viajaron hasta Rosario para visitar a la familia Icardi durante una fecha patria: el 25 de mayo. Durante la estadía, la conductora aprovechó para promocionar las comidas caseras de Juan Icardi. El padre de Mauro y una de sus hermanas publicaron fotos en Instagram junto a las niñas.

La empresaria usó sus redes sociales para mostrar todo lo que hicieron durante la visita, además de promocionar la venta de comidas caseras: locro y empanadas. "El más rico de todos", escribió. También subió fotos donde se puede a ver a Francesca revolviendo una olla de locro, y en otra aparece tomando mates con su abuelo paterno. "Hablame del gen Icardi", escribió Aldana, hermana del futbolista, sobre la primera imagen.

Wanda Nara con la familia Icardi
Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

Wanda Nara, Francesca e Isabella con la familia Icardi en Rosario.

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