Cuál es la nueva disputa en la Justicia que se abre entre Wanda Nara y Mauro Icardi

La Justicia italiana rechazó un reclamo de la empresaria y las abogadas de ambas partes se reúnen para negociar las vacaciones de invierno de sus hijas.

La batalla judicial entre Wanda Nara y Mauro Icardi suma un nuevo capítulo con repercusiones económicas y familiares. En las últimas horas trascendió que la Justicia italiana rechazó el pedido de compensación económica que la empresaria había presentado en el marco de su divorcio, y este miércoles las abogadas de ambas partes se verán las caras en tribunales para intentar definir cómo serán las vacaciones de invierno de sus hijas en común.

El rechazo judicial al reclamo económico de Wanda fue dado a conocer por Ángie Balbiani en Puro Show, donde leyó fragmentos del fallo. A eso se suma la audiencia de hoy entre Elba Marcovecchio, representante de Icardi, y Ana Rosenfeld, abogada de Nara, que tiene como eje central la organización del receso invernal de las menores, aunque también se tratarán cuestiones económicas y deudas pendientes entre las partes.

El encuentro debía realizarse la semana pasada pero Rosenfeld solicitó una prórroga por razones personales. Según comentó Paula Varela en La mañana de Lape: "El tema central de la audiencia son las vacaciones. Las abogadas quieren dejar todo por escrito para evitar que surjan situaciones como la del Chateau Libertador". Un punto importante será si las niñas podrán salir del país, ya que actualmente no cuentan con esa autorización porque Wanda teme que Icardi no se las devuelva.

El revés judicial que sufrió Wanda Nara

El reclamo que presentó Wanda en Italia estaba basado en una figura contemplada por la legislación de ese país, que establece un resarcimiento para los casos en los que uno de los cónyuges haya relegado su desarrollo profesional para acompañar la carrera del otro. La conductora había solicitado una cifra cercana a los dos millones de euros o, de manera alternativa, una cuota mensual. El planteo no prosperó.

Los jueces rechazaron el pedido argumentando que Wanda Nara no se encuentra en situación de vulnerabilidad económica. "Wanda tiene ingresos elevados, posee importantes activos inmobiliarios en Italia y en Argentina, inversiones financieras significativas, es relativamente joven y cuenta con capacidad suficiente para generar ingresos propios", señala el documento judicial leído al aire. A partir de esos argumentos, la Justicia concluyó que el reclamo "no tendría fundamentos" suficientes para avanzar.

Mauro Icardi y sus hijas Esta medida afecta directamente su carrera deportiva y sus compromisos internacionales. Redes Sociales

Wanda Nara no realizó declaraciones públicas sobre la resolución, aunque todavía tendría la posibilidad de apelar la medida. Por otra parte, la situación de Icardi también está con incertidumbre ya que su contrato con el Galatasaray vence a fin de mes y la renovación que le ofrecieron sería por la mitad de su salario actual, lo que lo llevaría a evaluar otras propuestas.

Según trascendió, hasta que no defina su futuro laboral y residencia, no podrá avanzar en la negociación por un régimen de visitas definitivo con sus hijas. "Para debatir el tema de la restitución internacional, Mauro tiene que definir su paradero. Wanda siempre se quejó de eso: dice que él se las quiere llevar pero no tiene idea del lugar en el cual se va a establecer", comentó Martin Salwe. .