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Mauro Icardi y la China Suárez llegan a la Argentina: cuándo se encontrarán con Wanda Nara

La pareja podrá disfrutar de una estadía junto a las niñas en el país tras el acuerdo que logró el juez Adrián Hagopian y que estableció un régimen de visitas para Francesca e Isabella. ¿Qué dirá Wanda?

Mauro Icardi y la China Suárez estaban en Japón cuando Wanda Nara llevó a sus hijas a Rosario.

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Mauro Icardi y Eugenia "La China" Suárez van a aterrizar este fin de semana en la Argentina y ya se supo cómo será el itinerario de la pareja durante su estadía porteña, que incluye a las hijas que el futbolista del Galatasaray tiene en común con Wanda Nara.

Wanda Nara y Martín Migueles.
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La flamante pareja disfrutó de una extensa luna de miel que incluyó una exclusiva visita a Japón y unos días de descanso en un destino paradisíaco. Hace unas horas se conoció que ambos regresarán al país junto a Marcela Riveiro, la madre de la actriz. Mauro Icardi tiene un plan claro: tener una larga estadía en Buenos Aires junto a Francesca e Isabella, las dos hijas que tuvo con Wanda Nara.

Mauro Icardi y la China Suárez
El rosarino fue ovacionado y terminó festejando en el campo de juego con la actriz y sus hijos.

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Cómo serán las horas de Mauro y La China en Argentina

Según trascendió, como la conductora en este momento está refaccionando su casa en el Chateau Libertador, el sábado 6 Icardi va a pasar a buscar a sus dos hijas por el domicilio que actualmente ocupa la conductora en el barrio El Yacht de Nordelta, y Wanda Nara deberá entregárselas. Las dos menores van a compartir hogar con su papá y La China Suárez toda la estadía.

Esta visita de la pareja al país tiene un porqué: en la audiencia celebrada este viernes, el juez Adrián Hagopian, junto a la Defensoría del Menor, resolvió el régimen de visitas para Francesca e Isabella.

Wanda Nara llega a los premios Martín Fierro junto a sus hijas, Francesca e Isabella

Hay varios puntos importantes que establece el acuerdo. Entre ellos, detalla cómo deber ser la asistencia de las menores a la escuela. Como las niñas Icardi asisten a un colegio internacional y tienen otro tipo de calendario escolar, las vacaciones de invierno arrancan el 19 de junio y se extienden hasta el 4 de agosto, es por eso que el acuerdo establece que Mauro debe llevarlas al colegio, a las actividades interescolares como danza y a la psicóloga.

Aunque todo parecía indicar que el goleador del Galatasaray aceptaba todas las condiciones, cuando las nenas manifestaron que querían llevarse a las mascotas, el jugador no se mostró muy de acuerdo. A pesar de que Icardi todavía adeuda la cuota alimentaria, la abogada de Wanda, Ana Rosenfeld, impulsó el contacto y el diálogo del padre con sus hijas.

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