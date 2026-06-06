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Mauro Icardi aterrizó en Argentina y se cruzó con Wanda Nara: ¿cómo fue el encuentro?

El jugador del Galatasaray volvió al país y pasó a buscar a sus hijas por la casa de la conductora, ya que tiene planeado disfrutar su estadía junto a ellas y a la "China" Suárez. Sin embargo, hay varios puntos que deberá cumplir. ¿De qué se trata?

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 

Wanda Nara y Mauro Icardi en medio de una disputa legal por sus hijas. 

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Mauro Icardi llegó a Argentina junto a su pareja, Eugenia "China" Suárez, y, tal como quedó establecido tras el acuerdo que logró el juez Adrián Hagopian, pasó a buscar a sus dos hijas por la casa de Wanda Nara. El video del reencuentro ya se filtró y un detalle llamó la atención de todos.

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El futbolista había arreglado de antemano pasar a buscar a Francesca e Isabella por el nuevo domicilio de la conductora, ubicado en el barrio El Yacht de Nordelta, y no por el Chateau Libertador, ya que en el lujoso departamento se están haciendo algunas refacciones.

En el video, publicado por la periodista Naiara Vecchio, se puede ver el momento en el que Mauro llegó en su camioneta a la puerta del barrio, se encontró con Wanda y saludó con un apretón de manos a Migueles. "Habemus paz: Mauro Icardi se reencontró con sus hijas, con Wanda Nara y Martín Migueles como intermediarios", escribió.

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La cita fue a las 2 de la tarde y, mientras Wanda le acercaba a las niñas y ayudaba a subir las valijas, lo que sorprendió fue el buen trato entre ambos a pesar de los escándalos judiciales que hay.

La periodista agregó: "Con un mejor diálogo entre las partes, Icardi aceptó llevarse a las cinco mascotas de Francesca e Isabella durante las tres semanas que estarán con él y la China Suárez".

Qué es lo que tiene que cumplir Mauro Icardi, según decretó el juez

En la audiencia celebrada el último viernes, el juez Adrián Hagopian, junto a la Defensoría del Menor, resolvió el régimen de visitas para Francesca e Isabella.

Hay varios puntos importantes que establece el acuerdo. Entre ellos, detalla la asistencia de las menores a la escuela. Como las niñas Icardi asisten a un colegio internacional y tienen otro tipo de calendario escolar, las vacaciones de invierno arrancan el 19 de junio y se extienden hasta el 4 de agosto, es por eso que el acuerdo establece que Mauro debe llevarlas al colegio, a las actividades interescolares como danza y a la psicóloga.

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