Maxi López reveló la reacción de su esposa al beso con Wanda Nara: "Tuvimos que charlar"

El exjugador se refirió a la polémica que se generó alrededor del beso con la conductora de MasterChef, con quien actuó en la serie vertical Triángulo Amoroso, y contó cómo se lo tomó Daniela Christiansson.

Maxi López habló durante una entrevista con Los Profesionales de Siempre y se refirió a la reacción que tuvo su mujer, Daniela Christiansson, tras el beso apasionado que él tuvo que actuar con Wanda Nara.

No hay duda que la serie vertical Triángulo Amoroso fue un éxito. Sin embargo, una de las imágenes más comentadas fue la escena del beso entre Wanda y Maxi. En este sentido, muchos usuarios comenzaron a preguntarse cómo se lo tomaría la actual pareja del exfutbolista y más estando del otro lado del mundo.

Según detalló en la entrevista, "Dani en ningún momento se puso mal o me dijo que no lo haga". De esta manera, el exjugador descartó cualquier rumor relacionado con crisis o incomodidad. López aseguro que fue transparente desde el primer momento con su esposa tras el ofrecimiento del papel: "Sabe cómo era toda la situación. Cuando me propusieron la ficción vertical lo charlé con ella, como charlo todos los proyectos".

Otro foco importante dentro de la entrevista fue el uso de la inteligencia artificial, recurso que usaron desde la producción para generar el polémico beso. En este sentido, le preguntaron si esta alternativa fue propuesta debido a que Daniela no aceptó el beso con Wanda. "Tuvimos que charlar, negociar; no fueron arduas, pero sí charlamos bastante y siempre estuvieron esperando que pasaran muchísimas cosas", reconoció el exfutbolista.

Además, López confesó que prefirió no ver el material de forma anticipada y el resultado final lo sorprendió. En este sentido, en diálogo con Puro Show, habló sobre la integración de IA. "No quise ver nada antes. Eso es una decisión personal. Y no, no había visto cómo había quedado. Me sorprendió", sentenció el actor de la serie vertical.

Un video desmintió la separación entre Wanda Nara y Martín Migueles

Wanda Nara había confirmado su separación de Martín Migueles hace unos meses, tras un escándalo que envolvió al empresario. Sin embargo, en las últimas horas se filtró un video y la versión de la conductora perdió credibilidad, por lo que fue duramente criticada en redes sociales.

Desde las redes sociales de Sálvese quién Pueda, el programa de Yanina Latorre en América, publicaron un video donde se la puede ver a Wanda de la mano de Martín Migueles, bajando las escaleras mecánicas de un shopping. Cuando la modelo advierte que la están filmando, inmediatamente lo suelta y ambos le hacen un reclamo a la persona que graba.

Embed Wanda y Migueles juntos… Iban de la mano hasta que vieron los grababan pic.twitter.com/wkyWVPAjTU — SQP (@SQP_oficial) June 5, 2026

La pareja, desde el inicio de la relación, está entre un sinfín de idas y vueltas. Pese a esto, viajaron juntos a Europa y ella mostró los lujosos regalos que recibió por parte de su novio cuando se encontraba en Uruguay, grabando su próximo proyecto cinematográfico. Pese a esto, a principios de mayo volvieron los rumores de ruptura.

En este sentido, Wanda Nara terminó por confirmarle a Yanina Latorre que la relación entre ellos estaba terminada: "Hace un mes que estoy separada. El problema fue que, cuando decidí hacer la película en Uruguay, a él le dio celos porque terminé blanqueando la situación con Agustín Bernasconi. Ahí quedamos en que, si me iba afuera a trabajar, me separaba". Sin embargo, parece que la ruptura no era tan definitiva.