Gran Hermano: quiénes son las famosas que podrían entrar a la casa como reemplazo de Carmiña La producción confirmó que habrá otro ingreso y los usuarios de redes sociales ya eligieron a sus candidatas. El nombre de la nueva participante se develará el domingo. + Seguir en







Carmiña fue expulsada de Gran Hermano por sus expresiones racistas.

Gran Hermano Edición Dorada anunció el ingreso de una nueva participante luego de la expulsión de Carmiña Masi por sus comentarios racistas contra su compañera Mavinga. El misterio sobre quién será se develará este domingo, pero los usuarios de redes sociales ya señalaron a sus favoritas.

Entre las especulaciones están los nombres de famosas y exparticipantes como Wanda Nara, Daniela Celis, Catalina Gorostidi, Isabel de Negri e Inés Lucero, entre otros que circulan en las redes.

El conductor Santiago del Moro subió una serie de historias en Instagram donde fue dando pistas de la nueva hermanita: una imagen de una mano con uñas esculpidas, oscuras, con brillo y la canción Bad Bitch, uno de los éxitos de la exmujer de Mauro Icardi.

Santiago del Moro confirmó que ingresa una nueva famosa a GH Redes sociales En otra publicación escribió: "Las bacantes (sic) simbolizaban libertad de los instintos, éxtasis espiritual, fuerza femenina y ruptura de normas sociales". Todos repararon en el error ortográfico de escribir vacantes con "b", pero muchos dijeron que se trata de otro indicio para descifrar la incógnita.