15 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei será premiado en Francia como "uno de los economistas más influyentes del planeta"

El embajador Ian Sielecki anunció la condecoración al Presidente, en el marco del Argentina Week en París. El evento, cuya primera edición se realizó en Nueva York, buscará atraer inversiones extranjeras.

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Javier Milei será premiado en Francia.

Javier Milei será premiado en Francia.

El embajador argentino en Francia, Ian Sielecki, anunció que el presidente Javier Milei será distinguido como uno de los "economistas más influyentes del planeta", en el marco de su participación en el Argentina Week que se llevará a cabo en París durante el segundo semestre de 2026, después de la primera edición en Nueva York.

Manuel Adorni y Javier Milei.
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En la red social X, Sielecki expuso que el jefe de Estado recibirá una distinción junto al economista francés Philippe Aghion. "Durante la ARGENTINA WEEK PARIS, el presidente Javier Milei y Philippe Aghion, Premio Nobel de Economía 2025, recibirán un premio del Paris Economic Forum como los dos economistas más influyentes del planeta. Mucho más por venir. Así va a quedar Paris", expresó.

El Argentina Week se trata de un evento económico que tiene como objetivo atraer inversiones extranjeras. La iniciativa forma parte de la estrategia del Gobierno para reposicionar a la Argentina en los mercados financieros internacionales y reforzar su perfil promercado.

Ian Sielecki tuit
La publicación de Ian Sielecki.

La publicación de Ian Sielecki.

La particularidad de la edición parisina es la vigencia del acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, tras 25 años de negociaciones entre Europa y América del Sur. Se firmó formalmente en enero en Paraguay y comenzó a regir provisoriamente a partir del 1° de mayo.

La implementación plena podría demorarse dos años debido debido a su tratamiento en el Tribunal Superior de la UE. De todas formas, ya se pueden implementar reducciones arancelarias inmediatas.

Cómo resultó la Argentina Week de Javier Milei en Estados Unidos

Se celebró entre el 9 y el 11 de marzo en Nueva York, reunió a 410 inversores y 128 CEOs y fue organizado por el JP Morgan, el Bank of America, la Embajada Argentina en Estados Unidos y el fondo Kaszek.

Entre las inversiones anunciadas a raíz de esa semana se encuentran u$s4.500 millones de Pampa Energía para Vaca Muerta, u$s5.250 millones de First Quantum Minerals para el proyecto cuprífero Taca Taca y u$s3.400 millones de Mercado Libre para expandir sus operaciones logísticas este año.

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