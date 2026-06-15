15 de junio de 2026 Inicio
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Hay cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

La embarcación en la que realizaban una jornada de pesca deportiva partió desde Hudson y no regresó al punto de salida.

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Buscan intensamente a cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Buscan intensamente a cinco pescadores desaparecidos en el Río de la Plata

Cinco hombres son buscados desde este lunes luego de que se perdiera contacto con la lancha en la que navegaban por el Río de la Plata durante una salida de pesca deportiva. La embarcación, identificada como "Chamigo-Ho", había zarpado desde la costanera de Hudson, en el partido bonaerense de Berazategui, pero no regresó al lugar previsto ni sus ocupantes volvieron a comunicarse con sus familiares.

El fiscal Iván Rodríguez.
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Tras la denuncia radicada por Ricardo Damián Koch, las autoridades iniciaron un operativo de emergencia encabezado por la Prefectura Naval Argentina para intentar dar con el paradero de los cinco pescadores.

Entre los desaparecidos fueron identificados Carlos Kovach, de 60 años, y Claudio Kovach, de 50, ambos hermanos del denunciante. También fue identificado el conductor de la embarcación, Alejandro Boscardin, de 28 años. Los otros dos tripulantes aún no pudieron ser individualizados oficialmente.

Según indicaron fuentes del caso, el grupo tenía previsto realizar una jornada de pesca de pejerrey. La preocupación de los familiares comenzó cuando, al caer la noche, ninguno de los ocupantes regresó al sitio donde habían dejado estacionados sus vehículos.

La lancha contaba con elementos de seguridad y comunicación, entre ellos chalecos salvavidas, sistema de posicionamiento GPS, bengalas, radio VHF y teléfonos celulares. Para las tareas de búsqueda, Prefectura desplegó embarcaciones, medios terrestres y un avión de patrullaje que recorren la zona costera y distintos sectores del Río de la Plata comprendidos entre el Puerto de Buenos Aires y la ciudad de La Plata.

Además, los familiares intentaron establecer contacto con los pescadores a través de la frecuencia de radio VHF, aunque hasta el momento no obtuvieron respuestas. La investigación quedó a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio Nº 4 de Berazategui, encabezada por la fiscal Silvia Noemí Borrone, que interviene en una causa caratulada como "averiguación de paradero".

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