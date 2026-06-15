Donald Trump afirmó que el acuerdo con Irán "ya está firmado" y aseguró que el texto se conocerá "muy pronto"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó en Francia que el acuerdo con Irán por el fin de la guerra en Medio Oriente "ya está firmado", aseguró que el texto se conocerá "muy pronto" y remarcó que el estrecho de Ormuz está "parcialmente abierto".
Al ser consultado por cuándo se hará público el contenido del acuerdo, el mandatario apuntó ante la prensa: "Probablemente muy pronto. Diría que después del viernes… creo que en un futuro muy cercano". Trump viajó a Europa para participar del encuentro del G7 en el país gobernado por Emmanuel Macron.
Emmanuel Macron Donald Trump
Emmanuel Macron y Donald Trump.
El líder demócrata del Senado de Estados Unidos, Chuck Schumer, reclamó la publicación íntegra del texto y un informe formal al Congreso y cuestionó: "¿Qué ganamos realmente con esta guerra de Trump?".
Al bajar del avión, Trump también ratificó la ceremonia de formalización del acuerdo en Ginebra, Suiza.
Qué dijo el presidente de Suiza sobre el acuerdo entre Estados Unidos e Irán
El presidente de Suiza, Guy Parmelin, precisó que "es más prudente hablar de este fin de semana" como el periodo en el que se firmará el acuerdo en vez del viernes, como había puntualizado el vicecanciller de Irán, Kazem Gharibabadi. El mandatario europeo pidió "paciencia para conocer los detalles", pero confirmó que el acuerdo fue firmado de forma digital.
"Se hará en Ginebra porque esta es la voluntad de las partes y del facilitador Pakistán", ratificó Parmelin este lunes y subrayó que la elección de Ginebra respondió, en parte, al rol que Suiza ejerce como "potencia protectora" en la relación entre Washington y Teherán desde 1980, función que le permite operar como canal diplomático entre dos países sin vínculos formales.
Guy Parmelin Suiza
Guy Parmelin, presidente de Suiza.
"Tenemos contacto con Irán. Nuestro asesor de seguridad nacional está en contacto con todas las partes", confirmó Parmelin y agregó que el último domingo ambas partes formalizaron de manera digital el compromiso de detener las hostilidades, lo que convierte a la ceremonia del fin de semana en un acto de ratificación pública.