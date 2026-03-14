Según consta en la denuncia formal del norteamericano, identificado como Brandy, el hombre conoció a Martínez en un reconocido boliche del barrio porteño de Palermo. Allí entabló una buena relación con la exparticipante de Gran Hermano y otro hombre que se encontraba en el lugar. Tras una amena charla, el estadounidense se dirigió al hotel en el que se alojaba junto a sus nuevos amigos.
Embed - Luciana Martinez en Instagram: "moment night By @pablosuarezokk @rushdiscosl"
De acuerdo a la acusación del visitante norteamericano, le faltó su pasaporte, un reloj digital y la ropa interior. Hasta el momento, no consta el robo de dinero en efectivo ni tarjetas de crédito. La denuncia formal pudo ser realizada porque el estadounidense no solo reconoció a Martínez por su participación en Gran Hermano, sino que además ella y el otro hombre registraron su nombre en el hotel.
Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos
Lisandro Navarro, más conocido como "Licha", exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al subir una historia de Instagram donde se veía parte de su oreja vendada y solamente una breve explicación: "17 puntitos".
Después de su paso por el reality, Licha debutó con la diva Susana Giménez en 2024, como uno de los "Susanos" que asisten a la conductora durante el transcurso del programa.
El oriundo de Lomas de Zamora mantiene su perfil activo en redes sociales y comparte su día a día. En las últimas horas, una historia de su Instagram preocupó a sus seguidores.
Licha subió una foto de su oreja, parcialmente vendada, con la explicación de que le dieron 17 puntos. A partir de ese momento, muchos se preguntaron el por qué del accidente que tuvo o cómo terminó en el hospital.
Ante esta situación, el periodista de espectáculos Fede Flowers salió a contar en redes sociales lo que le pasó a Licha, tras mantener una breve comunicación con él: "Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros); un labrador cachorro, jugando, le enganchó el aro y tironeó".