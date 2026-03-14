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Escándalo en Gran Hermano: acusan a una exparticipante de ser una "viuda negra"

Un turista proveniente de Estados Unidos afirmó que una exjugadora del reality lo emborrachó para después robarle. Se habían conocido en un boliche de Palermo.

La denuncia recayó sobre una participante de Gran Hermano 2025.

La denuncia recayó sobre una participante de Gran Hermano 2025.

Captura Telefe
Carmiña fue expulsada de Gran Hermano por sus expresiones racistas.
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Según consta en la denuncia formal del norteamericano, identificado como Brandy, el hombre conoció a Martínez en un reconocido boliche del barrio porteño de Palermo. Allí entabló una buena relación con la exparticipante de Gran Hermano y otro hombre que se encontraba en el lugar. Tras una amena charla, el estadounidense se dirigió al hotel en el que se alojaba junto a sus nuevos amigos.

Embed - Luciana Martinez en Instagram: "moment night By @pablosuarezokk @rushdiscosl"
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Según contó, llegaron al hotel faltando 15 minutos para las 7 de la mañana. En la habitación del estadounidense bebieron alcohol alegremente, pero el turista reconoció que de pronto se quedó dormido. Al despertarse, descubrió que Martínez y el otro hombre lo habían robado.

De acuerdo a la acusación del visitante norteamericano, le faltó su pasaporte, un reloj digital y la ropa interior. Hasta el momento, no consta el robo de dinero en efectivo ni tarjetas de crédito. La denuncia formal pudo ser realizada porque el estadounidense no solo reconoció a Martínez por su participación en Gran Hermano, sino que además ella y el otro hombre registraron su nombre en el hotel.

Un ex Gran Hermano sufrió un accidente y terminó en el hospital: le dieron 17 puntos

Lisandro Navarro, más conocido como "Licha", exparticipante de la edición 2023 de Gran Hermano, preocupó a sus seguidores al subir una historia de Instagram donde se veía parte de su oreja vendada y solamente una breve explicación: "17 puntitos".

Después de su paso por el reality, Licha debutó con la diva Susana Giménez en 2024, como uno de los "Susanos" que asisten a la conductora durante el transcurso del programa.

El oriundo de Lomas de Zamora mantiene su perfil activo en redes sociales y comparte su día a día. En las últimas horas, una historia de su Instagram preocupó a sus seguidores.

Licha Navarro historia 14-3-26

Licha subió una foto de su oreja, parcialmente vendada, con la explicación de que le dieron 17 puntos. A partir de ese momento, muchos se preguntaron el por qué del accidente que tuvo o cómo terminó en el hospital.

Ante esta situación, el periodista de espectáculos Fede Flowers salió a contar en redes sociales lo que le pasó a Licha, tras mantener una breve comunicación con él: "Estaba refaccionando una quinta (proyecto de guardería para perros); un labrador cachorro, jugando, le enganchó el aro y tironeó".

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