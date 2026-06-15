15 de junio de 2026 Inicio
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Los tres acusados por el femicidio de Agostina Vega declararán ante la fiscalía este martes

El principal sospechoso, Claudio Barrelier, será indagado como presunto autor del crimen de la joven de 14 años asesinada en Córdoba. Los otros dos imputados están acusados de encubrimiento.

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Caso Agostina Vega: los tres acusados declararán ante la fiscalía por el femicidio de la adolescente

Caso Agostina Vega: los tres acusados declararán ante la fiscalía por el femicidio de la adolescente

La investigación por el femicidio de Agostina Vega, la adolescente de 14 años hallada asesinada y descuartizada en la ciudad de Córdoba, tendrá este martes una instancia clave con la declaración indagatoria de los tres imputados en la causa.

El fiscal Iván Rodríguez.
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Fuentes judiciales informaron que Claudio Barrelier, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani comparecerán ante el fiscal Raúl Garzón en los Tribunales provinciales para responder por las acusaciones que pesan en su contra.

Barrelier está imputado como presunto autor del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género, figura contemplada como femicidio. En tanto, Fassetta y Andreani enfrentan cargos por encubrimiento.

De acuerdo con la hipótesis de la fiscalía, el crimen no habría sido cometido por una sola persona. Los investigadores sostienen que cada uno de los acusados habría tenido una participación específica antes o después del asesinato.

Qué se sabe del femicidio

La pesquisa determinó que Fassetta mantenía una relación de amistad con Barrelier desde hacía varios meses y que ambos se habrían conocido a través de su afinidad por el club Instituto. Además, los investigadores creen que el principal sospechoso residía en una vivienda del barrio Cofico, donde se habría concretado el ataque.

Por su parte, Andreani, expareja de Barrelier, es señalada por haberle facilitado un automóvil Ford Ka negro que, según la acusación, fue utilizado para trasladar el cuerpo de la adolescente hasta el descampado donde fue encontrado.

Los investigadores también analizan registros audiovisuales en los que se observa a Barrelier y Andreani juntos después del femicidio. Además, la fiscalía sostiene que el vehículo fue lavado tras haber sido devuelto, una maniobra que podría haber buscado eliminar rastros vinculados al hecho.

Las declaraciones de este martes serán determinantes para el avance de la causa y podrían aportar nuevos elementos sobre las circunstancias del crimen que conmocionó a la provincia de Córdoba.

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