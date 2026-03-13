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El tenso cruce entre Sol Pérez y Carmiña tras su expulsión de Gran Hermano por racismo

La panelista enfrentó a la jugadora horas después de abandonar la casa debido al escándalo por sus dichos sobre la competidora congoleña. En el debate de Telefe se vivió un fuerte momento durante su primer cara a cara.

Carmiña y Sol Pérez tuvieron un tenso intercambio en el debate de Gran Hermano. 

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La exhermanita buscó minimizar la gravedad de sus palabras mediante un pedido de perdón general ante las cámaras del programa. "Me parece importante volver a pedir disculpas. Yo tengo una muletilla que siempre uso, que digo 'borrá eso' cuando yo me voy de mambo", explicó la comunicadora paraguaya.

El clima en el estudio empeoró cuando la reciente eliminada intentó, por su experiencia como locutora y periodista, dar clases de televisión a los integrantes de la mesa. "¿Me van a dejar hablar o me voy, chicos? No sabés ser panelista: cuando alguien responde, esperás a que termine de responder", disparó Carmiña contra la joven analista cuando Pérez intentaba intervenir.

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La respuesta de Sol Pérez no tardó en llegar con un tono de evidente fastidio por la actitud de la entrevistada. "Sos una radio y no parás de hablar. Nosotros estamos acá también para opinar. Somos analistas. Está bien, hablá sola", retrucó la modelo frente a la mirada del conductor.

De todas formas, la exconcursante buscó apaciguar el conflicto y encontrar un punto en común: "Yo no quiero pelear, al contrario, te admiro muchísimo. Vamos al mismo gimnasio y pongo: 'Quiero entrenar como Sol Pérez', porque me encantaría ser como vos", concluyó la recién eliminada.

Acción legal de la familia de Mavinga

Tras el fuerte descargo en las redes sociales para pedir la sanción, el marido de la participante, Damián, reveló que no dejará pasar los dichos. "Esto va más allá del juego", señaló el hombre durante una entrevista. El esposo de la concursante nacida en el Congo llevará el caso hacia la Justicia penal.

Jenny Mavinga
Jenny Mavigna, la concursante atacada por Carmiña.

Jenny Mavigna, la concursante atacada por Carmiña.

"Sinceramente no podía caer, no me entraba en la cabeza que semejante barbaridad se haya dicho en un espacio tan masivo. Estoy indignadísimo", aseguró Damián. El hombre confirmó que ya contactó a un abogado para realizar una presentación formal porque considera que los agravios superan cualquier límite del reality.

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