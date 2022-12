Gran Hermano 2022: séptima gala de eliminación, ¿se va Alfa, Cata, Nacho o Daniela?

Gran Hermano noche domingo Los 12 integrantes restantes de Gran Hermano. Captura Telefe

Agustín reveló que guarda "nudes" para chantajear a mujeres

En las imágenes que se viralizaron, se ve al joven hablando con Maximiliano, Alexis y Marcos en la galería exterior. "Por suerte yo tengo en un drive guardado las de ellas, así que si se mandan algún moco yo tengo en el drive, hago así, saco la carpetita y empiezo", dijo Agustín, ante la risa cómplice de sus compañeros.

Lo que propuso Agustín es conocido como violencia digital o "pornovenganza". En términos específicos, se trata de la difusión no consentida de imágenes o videos íntimos en redes sociales, servicios de mensajería instantánea y cualquier tipo de medio social con el fin de hacer daño a una persona.

Sorpresa en la casa: ¿Coti está embarazada?

En una escena que se viralizó en Twitter, el "Conejo" estaba acostado en la cama con Coti y le preguntó si estaba embarazada, a lo que la rubia le respondió, muy sorprendida, que no lo estaba. "No, no digas eso. Ay, no digas eso, por Dios", señaló.

"Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo que sea el sangrado de implantación", le confesó en voz baja. Para conocer todos los detalles al respecto, ingresá acá.

Romina y Julieta sorprendieron al revelar quién se irá de la casa

Los participantes María Laura, Nacho, Romina y Julieta se juntaron en una habitación para conversar sobre la situación que se encuentra atravesando Alfa y el posible elegido para irse de la casa. Justamente estas dos últimas mujeres son quienes se expresaron al respecto y sentenciaron que Walter Santiago tiene todos los boletos para irse, luego de la salvación de Coti de la placa.

"En esta placa estoy confundida ahora, no sé qué va a decidir la gente", fue la acotación de Romina sobre quién tiene más chances de irse. Esta frase fue la que desencadenó que Julieta Poggio remarque: "Para mí, por como vienen siendo las salidas, le tocaría a Alfa. Sino, es porque la gente lo quiere".

El día que Walter "Alfa" Santiago rechazó a Moria Casán

El participante Walter Santiago le relató a María Laura, Marcos y Julieta una anécdota sobre la ocasión en la que la artista Moria Casán intentó invitarlo a salir pero él la rechazó. "Puse primera y me fui a la mierda, me fui a mi casa", aseguró Alfa sobre la propuesta.