Gran Hermano 2022: las declaraciones de Agustín que generaron repudio en las redes

En las últimas horas se viralizó en Twitter una conversación entre Frodo, Alexis "Conejo", Marcos y Maxi. Mientras tomaban mate en el patio, los "hermanitos" empezaron a debatir sobre el intercambio de fotos íntimas con parejas anteriores y Agustín reveló un dato que generó rechazo entre el público.

"Por suerte yo tengo en el Drive guardadas las fotos de ellas. Así que si se mandan algún moco, yo hago así, saco la carpetita y empiezo", aseguró. Los usuarios de la red social se indignaron y llamaron a denunciarlo por el delito que se conoce comúnmente como "porno venganza".

https://twitter.com/Sor1178/status/1599177054242709504 Agustín acaba de decir que tiene en drive una carpeta con todas las nudes que le mandaron las chicas para usarlas por si ellas se mandan alguna. Así o más nefasto? Lo tendrían que denunciar. #Gh2022 #GH22 #GranHermano pic.twitter.com/nYyPy6ypkw — m (@Sor1178) December 3, 2022

Este comentario se suma a otro que Frodo había hecho horas antes sobre la cantante Lali Espósito. Al conversar sobre la posibilidad de que algún famoso entre la casa, el participante exclamó: "Si viene Lali, ¿sabés qué? Le hago levantar el dedo aunque no quiera", en referencia a la famosa señal de consentimiento.

Agustín pasó el límite con sus comentarios sobre Julieta y generó repudio en redes

Durante la gala de nominación se presentó un informe en el que mostraban a Agustín intentando acercarse a Julieta Poggio. En una charla privada con el Conejo, el participante expresó: "Che, qué buena que está esta piba, loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo".

"En cualquier momento la encaro de una, ya fue, ya se me está acabando la paciencia. Muy respetuoso fui, demasiado. No, pero es hermosa, boludo. Me calienta que sea así... No estaría con alguien así en pareja pero sí para estar un rato", agregó.

"Tiene un andar... el mejor de la casa. Es increíble como se mueve, parece que va bailando. Qué linda. Y si no, no pasa nada. La mando a placa y a la mierd..., la saco", lanzó y generó polémica en redes.