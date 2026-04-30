30 de abril de 2026 Inicio
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Reapareció el líder supremo de Irán: "El Golfo pérsico tendrá un gran futuro sin Estados Unidos"

Mojtaba Khamenei lanzó una advertencia al gobierno de Donald Trump y aseguró que Teherán "eliminará los abusos del enemigo hostil", en el marco de la guerra en Medio Oriente.

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Mojtaba Khamenei

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

El líder supremo de Irán, Mojtaba Khamenei, se refirió a la situación del Golfo Pérsico en medio de la guerra en Medio Oriente y advirtió que "tendrá un futuro brillante sin la presencia de Estados Unidos". Además, marcó que las autoridades del país norteamericano "no tienen ni el poder ni la capacidad de garantizar siquiera su propia seguridad".

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Según consignaron medios estatales de Teherán, Khamenei reapareció después de varias semanas y expuso la postura de la nación persa sobre el Golfo Pérsico, un mar mediterráneo considerado clave en el conflicto. "Irán garantizará la seguridad de la región del Golfo y eliminará los abusos del enemigo hostil", expresó.

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Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

Mojtaba Khamenei, líder supremo de Irán.

En este marco, advirtió sobre la situación de Estados Unidos: "Irán considera las tecnologías nucleares y de misiles como capital nacional. Estados Unidos admitió una derrota 'ignominiosa' en su plan contra Irán y la región, y se está abriendo un nuevo capítulo en el Golfo y el estrecho de Ormuz".

En tanto, el líder supremo iraní cargó contra los invasores. "Los extranjeros que llegan desde miles de kilómetros de distancia y cometen aquí actos malvados por malicia no tienen cabida en ese lugar, salvo en el fondo de sus aguas. Las supuestas bases de Estados Unidos no tienen ni el poder ni la capacidad de garantizar siquiera su propia seguridad, y mucho menos de ofrecer alguna esperanza de seguridad a los aliados y simpatizantes en la región", expresó.

Israel no descarta volver a atacar Irán para "eliminar amenazas existenciales"

El ministro de Defensa israelí, Israel Katz, afirmó que su país analiza la posibilidad de lanzar nuevos ataques "en el corto plazo" contra Irán, con el objetivo de neutralizar lo que definió como "amenazas existenciales".

Según Katz, la prioridad del gobierno israelí es garantizar la seguridad nacional frente a los riesgos que, consideran, representa Irán. En ese sentido, dejó abierta la puerta a una acción militar inminente, aunque evitó precisar plazos o detalles operativos.

A pesar del tono firme, el funcionario también señaló que Israel respalda los esfuerzos diplomáticos impulsados por Estados Unidos para contener la crisis. Sin embargo, dejó en claro que esa vía no excluye la posibilidad de actuar unilateralmente si lo consideran necesario.

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