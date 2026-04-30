30 de abril de 2026 Inicio
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Catherine Fulop lanzó una inesperada revelación sobre Paulo Dybala que ilusiona a Boca

La madre de Oriana Sabatini y suegra del futbolista encendió la ilusión de los hinchas, en medio de las versiones por una posible incorporación al Xeneize.

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Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y Catherine Fulop.

Paulo Dybala junto a Oriana Sabatini y Catherine Fulop.

La madre de la modelo Oriana Sabatini y suegra de Paulo Dybala, Catherine Fulop, expuso que el futbolista "tiene un sueño que cumplirle al padre", en referencia a las versiones que indican una posible incorporación del delantero a Boca en el próximo mercado de pases.

La modelo habló de la interna familiar que la alejó de la extenista.
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En diálogo con Urbana Play, Fulop se refirió a la simpatía del padre de Dybala por el Xeneize y una posible llegada del jugador al club: "Tiene un sueño que cumplirle al padre, que es jugar en Boca. Sobre todo por su papá, que se lo inculcó". No obstante, remarcó el vínculo del delantero con la Roma de Italia, el equipo en el que se desempeña: "Él ama Roma y al equipo y yo creo que Roma lo quiere muchísimo a él. Esa sería su primera opción".

Paulo Dybala
Paulo Dybala en Roma.

Paulo Dybala en Roma.

La ilusión de los hinchas del equipo de La Ribera por una posible incorporación del futbolista se encendió por su vínculo con Leandro Paredes, con quien mantiene una gran relación ya que fueron compañeros en Roma y la Selección argentina. "Ojalá venga, a mí me encantaría de verdad. Lo hablo porque él tiene muchas ganas, yo ya lo dije", expresó el mediocampista en diálogo con el streamer Davoo Xeneize tras el último Superclásico, en el que Boca se impuso 1-0 sobre River.

El contrato de la Joya finalizará el 30 de junio de este año, luego del Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. A esto se le suma que, en los últimos días, Oriana Sabatini fue confirmada como la conductora de True Crime, un ciclo de investigación policial en el canal de streaming Olga, junto al periodista Paulo Kablan, lo que encendió la ilusión de los hinchas del Xeneize.

Una figura de Cruzeiro destrozó a los jugadores de Boca: "Vinieron a provocar y jugar sucio"

El futbolista Gerson, quien es una de las principales figuras de Cruzeiro, cuestionó a los jugadores de Boca luego del caliente partido con el Xeneize en Belo Horizonte por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Libertadores, en el que el equipo brasileño se impuso 1-0.

En diálogo con la prensa luego del partido, Gerson analizó el encuentro que se llevó a cabo en el estadio Mineirao y comparó los planteos de ambos equipos. "Ellos vinieron a provocar y a jugar sucio y nosotros hicimos lo mismo, pero fuimos más inteligentes, por eso se quedaron sin un jugador", expresó en referencia a la expulsión del delantero Adam Bareiro, que se produjo mientras se jugaba el tiempo adicionado del primer tiempo.

El jugador paraguayo recibió la tarjeta amarilla del árbitro Esteban Ostojich después de un manotazo cuando disputaba la pelota con Christian. Tras ese momento, se retiró del campo de juego luego de discutir con el réferi y no podrá jugar en la próxima jornada de la Copa Libertadores, en la que Boca recibirá a Barcelona de Ecuador en la Bombonera el martes desde las 21, por lo que el entrenador Claudio Úbeda deberá resolver quién lo reemplazará.

El encuentro entre Cruzeiro y el Xeneize estuvo marcado por varios cruces entre los futbolistas, que incluso se extendió después del encuentro aunque no pasó a mayores ya que Ostojich no expulsó a otros jugadores.

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