"Tengo poder político": el mensaje que envió a sus empleados el hombre detenido por golpear a su expareja en Pilar

La denunciante, Camila Romero, volvió a usar su perfil de Instagram para exponer los maltratos de su expareja Federico Nicolás Balbuena y pedir que el juez dicte prisión preventiva. "No voy a parar", adelantó.

Federico Nicolás Balbuena, detenido en el marco de la denuncia por abuso sexual con acceso carnal y lesiones agravadas por violencia de género que realizó su expareja Camila Romero en noviembre de 2025, sumó nuevas acusaciones en su contra luego de que la mujer compartió un chat del empresario con sus empleados para exponer sus maltratos y los contactos que Balbuena presumía tener en la Justicia, la política local y la Policía.

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El caso tomó relevancia cuando la víctima publicó en Instagram el video que mostraba cómo la había golpeado en su casa en Pilar para criticar los tiempos de la Justicia. La fiscal a cargo de la investigación es Marcela Semería, titular de la UFI N°14 Descentralizada de Pilar.

"Ni hablar que tengo poder político, soy amigo de fiscales, jueces, comisarios, intendentes. Donde vivas te voy a encontrar y me encanta dar lecciones de respeto", advirtió Balbuena a sus empleados en el chat que publicó la denunciante, quien explicó: "Esta es la razón por cual recurrí a los medios".

La mujer detalló que el mensaje se lo había hecho llegar un exempleado de la concesionaria, de la que ella era socia, y recordó: "El juez aún no dictó la prisión preventiva. No voy a parar".

Federico Nicolás Balbuena captura chat laboral.jpg El chat que publicó la denunciante en su Instagram para exponer los maltratos de Federico Nicolás Balbuena. Instagram

Balbuena fue detenido este martes en el barrio Everlinks Golf Country Club en Luján. En enero lo habían allanado y le secuestraron dos pistolas Glock calibre 9 milímetros que estaban registradas a su nombre.

El caso de Federico Nicolás Balbuena y el miedo de Camila Romero

Romero denunció a Balbuena el 20 de noviembre de 2025 en la Comisaría de la Mujer de Pilar luego de que su exnovio le diera una golpiza en su casa. Ambos se conocieron trabajando en la concesionaria de autos de la que él es dueño y ella es socia. Mantuvieron una relación durante cinco años y convivieron tres, hasta noviembre de 2024, cuando se separaron.

"Me pidió que le devolviera una computadora de la empresa y me dijo: 'Si no me la devolvés, voy a ir a tu casa y te voy a romper todo'. Yo le respondí que fuera a buscarla a la comisaría, que no quería verlo. Pero insistió: 'Voy a ir, te voy a romper todo, te rompo la ventana'. Le avisé que estaba llamando al 911 y me contestó: 'No me importa, llamá a la Policía, yo la voy a repudrir'", había relatado en Telenoche la denunciante sobre el día de la agresión.

Camila Natalia Federico Nicolás Balbuena La publicación realizada por la denunciante en Instagram para visibilizar su caso.

Romero aseguró que tuvo "muchos intentos para que se fuera", pero que cada vez que "salía a gritar afuera" él volvía a arrastrarla al interior de su casa "a la fuerza".

"Fui muchas veces a la fiscalía, que me queda a casi 40 minutos, pero la causa no avanzaba. Me decían que estaban investigando. Hoy (lunes), después de reiterados pedidos, recién la fiscal (Marcela Semería) me llamó para que le relatara lo que pasó", detalló la mujer, que publicó el video de su propia golpiza en Instagram el último domingo.