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Gran Hermano 2026: revelaron el verdadero motivo de la salida de Sol Abraham

La expulsión de la actriz sigue generando dudas debido a los argumentos que dio la producción del reality, que se contraponen con la versión difundida por Ángel de Brito.

El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia.

El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia.

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La salida de Sol Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una sensación de vacío en el reality de Telefe y muchas dudas sobre la verdadera razón que tuvo la producción para abrirle la puerta giratoria de la casa. En su lugar, ingresó la venezolana Cinzia Francischiello.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo tienen una hija de 7 años.
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La versión oficial aseguró que fue expulsada por decisión de la producción, ya que fue sancionada por haberle faltado el respeto al juego, una actitud que, aseguraron, no iban a permitir dentro de la competencia.

El Big hizo un descargo sobre las reiteradas veces que la empresaria aseguró que quería salirse del juego, ya que extrañaba a su familia. Estaba angustiada por no ver a su hija Delfina, que está por cumplir 9 años en agosto.

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Sin embargo, Ángel de Brito contó que la actriz tiene una oferta de La casa de los famosos, el reality de México al que fue en un intercambio, y por eso empezó a tener más exigencias en Gran Hermano: pidió un aumento del cachet de participación semanal, entre otras mejoras.

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Quién es el exmarido de Sol Abraham, de Gran Hermano

Solange Abraham, exparticipante de Gran Hermano en 2010 y en la actual Generación Dorada, estuvo casada con el productor televisivo Marcelo Da Corte desde 2015 hasta su separación en 2023, con quien tiene una hija, Delfina. Posteriormente, Da Corte reveló su homosexualidad y rehízo su vida con su entrenador personal, Lautaro Marchesini. En el reality de Telefe, la empresaria contó que ella lo ayudó a "salir del closet".

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