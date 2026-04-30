Gran Hermano 2026: revelaron el verdadero motivo de la salida de Sol Abraham La expulsión de la actriz sigue generando dudas debido a los argumentos que dio la producción del reality, que se contraponen con la versión difundida por Ángel de Brito. + Seguir en







El mediático habló sobre la expulsión de Sol y la llegada de Cinzia. Redes sociales

La salida de Sol Abraham de Gran Hermano: Generación Dorada dejó una sensación de vacío en el reality de Telefe y muchas dudas sobre la verdadera razón que tuvo la producción para abrirle la puerta giratoria de la casa. En su lugar, ingresó la venezolana Cinzia Francischiello.

La versión oficial aseguró que fue expulsada por decisión de la producción, ya que fue sancionada por haberle faltado el respeto al juego, una actitud que, aseguraron, no iban a permitir dentro de la competencia.

El Big hizo un descargo sobre las reiteradas veces que la empresaria aseguró que quería salirse del juego, ya que extrañaba a su familia. Estaba angustiada por no ver a su hija Delfina, que está por cumplir 9 años en agosto.

Embed Sol Abraham fue expulsada de GH, tiró varias bombas ¡y Cinzia ingresó en su lugar!

Dejó la casa en medio de una fuerte polémica y volvió al reality una de las jugadoras más controvertidas.#granhermano pic.twitter.com/UJ9yzHPoi6 — ¡Todo Realities! (@todorealitiestv) April 30, 2026

Sin embargo, Ángel de Brito contó que la actriz tiene una oferta de La casa de los famosos, el reality de México al que fue en un intercambio, y por eso empezó a tener más exigencias en Gran Hermano: pidió un aumento del cachet de participación semanal, entre otras mejoras.