Bomba en Gran Hermano: Coti, ¿embarazada?

Todo empezó después de que, en los últimos días, la hermanita más joven se sintiera descompuesta y hasta no quiso comer. Ante esta situación, Agustín "Frodo" Guardis se acercó a ella y le preguntó a modo de broma si está embarazada, algo que provocó dudas en la participante.

Más tarde, a la correntina se la vio en la cama hablando por situación con el cordobés quien le preguntó si efectivamente estaba embarazada y ella le hizo una confesión que la dejó intranquila.

La charla de Coti y Conejo ante una posibilidad de embarazo de la joven

En una escena que se viralizó en Twitter, Alexis estaba acostado en la cama con Coti y le preguntó si estaba embarazada, a lo que la rubia respondió muy sorprendida de que no lo estaba. "No, no digas eso. Ay, no digas eso por Dios", señaló.

Pero la charla continúa y le explica que el día anterior vivió una situación relacionada a ese tema que la dejó un poco intranquila, por lo cual en las redes comenzaron a surgir miles de teorías.

“Ayer fui al baño y vi un hilito de sangre clarita, y me dio miedo q sea el sangrado de implantación”, le confesó en voz baja.

Coti y Cone hablan de si estará embarazada. Tuvo un pequeño sangrado y ella teme sea de implantación.

Ante este comentario, los fanáticos internautas apuntaron contra Coti y algunos creen que es una estrategia ya que este domingo es la próxima gala de eliminación y podría usarlo para seguir de cerca el posible embarazo.

La reacción de Alexis "Conejo" tras la conversación con Coti

Pese a la negación de Romero, el que se mostró entusiasmado por la noticia es quien sería el padre ya que en otro momento que ambos estaban juntos en los sillones de la galería de la casa él le levantó la remera y le empezó a acariciar el vientre.

Esta situación también levantó sospechas de una posibilidad que realmente la joven esté esperando un "conejito" del cordobés quien le lleva 10 años de diferencia.