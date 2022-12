Agustín de Gran Hermano apuntó contra Romina: "Si así salva acá, cómo votará en el Congreso"

"Ella está empecinada con que se va Nacho y Cata. Bah, vos más que Cata. Te va a salir el tiro por la culata, hermano", le dijo a Nacho, uno de los que corría peligro de quedar eliminado. En ese sentido disparó contra la exlegisladora y afirmó: "Si así salva acá, no me imagino como vota en el Congreso". Y tras su dura frase, Maxi, un compañero le respondió: "Fuerte lo que acabas de decir".

Agustín no se vio amedrentado por el comentario y volvió a insistir: "Y, no me imagino. Si así salva acá y siempre le sale el tiro por la culata, no me imagino como vota en el Congreso. ¿Sabes lo que debe ser no? Que me disculpe, con todo el amor del planeta, pero a mí los políticos no me gusta ninguno", lanzó.

El participante continuó contra Romina y se remontó a peleas y conflictos del pasado. "Yo no me olvido lo que me hizo la otra vez, le salió el tiro por la culata. Estuvo una semanita rompiéndome la pi... a mí. Me vino a patotear toda la semana. Toda la semana me estuvo patoteando", sostuvo.

Coti le manifestó: "Igual fue culpa de Alfa eso". Pero, nuevamente Frodo seguía molesto por el hecho. "Bueno, bueno bueno, 34 años tiene igual eh", cerró.

Los comentarios de Agustín de Gran Hermano a Julieta Poggio que causaron polémica

Agustín Guardis, de Gran Hermano, traspasó el límite al hablar con un compañero sobre Julieta Poggio y lanzar polémicas frases. En la charla "Frodo" admitió que le gusta la modelo de la casa y que quisiera estar con ella, luego expuso su plan en caso de que no le corresponda.

"Che, qué buena que está esta piba (Julieta), loco. Ayer se puso a hacer esas piruetas acá, boludo. Dios mío, qué ganas de agarrarla así, boludo". Y agregó con énfasis: "Debe ser muy bueno lo que hace, debe ser una guarra. Se me están acabando las pulgas".

El joven continuó hablando ante su compañero "El conejo": "Me cansé. Se me está terminando la paciencia, me cansé de ser respetuoso. Es hermosa, me calienta que sea así. No estaría con una mina así en pareja, pero para estar un rato sí", lanzó.

Finalmente el participante la vio desde atrás y afirmó "que tiene el mejor andar de la casa". "Qué linda y si no la mando a placa", advirtió en caso de que ella no le corresponda.