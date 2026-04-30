Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes" La casa de Telefe suma un nuevo capítulo de tensión sentimental con el acercamiento de la cantante de música tropical y el personal trainer, para sorpresa de Yanina Zilli. Por + Seguir en







La icónica cantante y el joven de Berazategui tuvieron un acercamiento inesperado. Redes sociales

Gran Hermano está revolucionada por un particular acercamiento entre La Bomba Tucumana y Zunino, algo que la mediática no dejó pasar. "Cuántos años tenés vos?", lanzó la mediática.

La cantante y el personal trainer estaban en una charla casual derivó en una declaración de intenciones que sorprendió a todos sus compañeros. "Yo tengo 26 años", aclaró el joven que estaba en la habitación con la intérprete de La pollera amarilla.

"Está bien esa edad. Pero, ¿a vos te gustan las señoras grandes?", consultó La Bomba y recibió una frase contundente del chico de Berazategui: "Me encantan".

Embed si el 23 de febrero me decías que ibamos a estar viendo si la bomba está enganchada con zuniño te decía que dejes el porro #GranHermano pic.twitter.com/akeok2qmaB — emi (@eeemiliano) April 30, 2026 La afirmación de Zunino no quedó ahí, sino que siguió con Yanina Zilli que le preguntó si "es verdad" que le gustaba la música de 61 años. "Es que es literalmente una bomba", dijo con un juego de palabras.