Gran Hermano 2026: La Bomba Tucumana encaró a Zunino por su gusto por "las señoras grandes"

Gran Hermano está revolucionada por un particular acercamiento entre La Bomba Tucumana y Zunino, algo que la mediática no dejó pasar. "Cuántos años tenés vos?", lanzó la mediática.
La casa de Telefe suma un nuevo capítulo de tensión sentimental con el acercamiento de la cantante de música tropical y el personal trainer, para sorpresa de Yanina Zilli.
Gran Hermano está revolucionada por un particular acercamiento entre La Bomba Tucumana y Zunino, algo que la mediática no dejó pasar. "Cuántos años tenés vos?", lanzó la mediática.
La cantante y el personal trainer estaban en una charla casual derivó en una declaración de intenciones que sorprendió a todos sus compañeros. "Yo tengo 26 años", aclaró el joven que estaba en la habitación con la intérprete de La pollera amarilla.
"Está bien esa edad. Pero, ¿a vos te gustan las señoras grandes?", consultó La Bomba y recibió una frase contundente del chico de Berazategui: "Me encantan".
La afirmación de Zunino no quedó ahí, sino que siguió con Yanina Zilli que le preguntó si "es verdad" que le gustaba la música de 61 años. "Es que es literalmente una bomba", dijo con un juego de palabras.
Fiel a su estilo, la cantante de música tropical entró al realtiy para "darlo todo" y parece que encontró un compañero de juego ideal, ya que muchos los ven como la nueva pareja de la casa. Aunque entró para reemplazar a La Maciel prometió "show y juego" y lo está cumpliendo al pie de la letra.