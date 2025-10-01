IR A
Nico Furtado rompió el silencio tras la polémica: "Con Stefi compartimos..."

El actor uruguayo se metió de lleno en el tema del momento y buscó dejar en claro cómo es su relación con la actriz.

Stefi Roitman y Nico Furtado fueron vinculados de forma amorosa.

Ricky Montaner y Stefi Roitman están casados desde 2022.
Ricky Montaner habría sido infiel a Stefi Roitman con una ex-Gran Hermano: de quién se trata

En diálogo con la periodista Laura Ubfal para su portal de noticias laubfal.com, el actor uruguayo comenzó por expresar: "No soy de aclarar nunca estas cosas. Realmente no entro en este juego. Como a vos te tengo aprecio, te cuento, por si te interesa, que acá no hay nada". Con estas palabras, desmintió que haya pasado la noche con la actriz e influencer.

Por otro lado, reveló que sí existe un vínculo que la une con Roitman: "Con Stefi compartimos mismo grupo de amigos en Madrid e incluso, uno de nuestros managers, por lo que no sería nada que nos vean en un mismo lugar con nuestro círculo. De todas formas no era el caso". Así, Furtado explicó que sí lo une una amistad con la esposa de Ricky Montaner.

Ricky y Stefi están casados desde enero de 2022.

Para finalizar, Nico Furtado evidenció toda su bronca contra Magalí Sica: "¡Esta chica impresentable editó esto donde no se nos ve juntos en ningún momento y encima en calles distintas! Es un delirio y no entiendo cómo pueden darle réplica con tan absurdo video. Por favor no alimenten cosas que están a la vista que son mentira". De esta manera, la dejó muy mal parada y puso en duda todas sus informaciones presentes y futuras.

