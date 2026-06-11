Guerra en el streaming: cómo será la cobertura del Mundial 2026 de los principales canales

Las señales digitales ya tienen todo listo con otra fuerte disputa que se abre fuera de la cancha y promete captar todas las miradas.

Las programaciones irán a tono con la fiebre futbolera y acompañarán el día a día de la Selección Argentina.

El Mundial 2026 no solo tendrá su competencia dentro de la cancha, sino también fuera de ella: las grandes señales de streaming argentino preparan una batalla por la audiencia con propuestas que mezclan fútbol, entretenimiento, influencers, información y experiencias en vivo.

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Con la Copa del Mundo como escenario global y los Estados Unidos como uno de los grandes centros de atención, Luzu TV y Olga apostarán por formatos propios para acompañar a los hinchas argentinos, con equipos instalados en territorio mundialista y una mirada diferente sobre la Selección argentina .

La estrategia de Luzu TV estará enfocada en trasladar al Mundial 2026 una de sus marcas más reconocidas: Nadie dice nada, el programa conducido por Nico Occhiato que se convirtió en uno de los grandes fenómenos del streaming nacional. La señal llevará a Estados Unidos a buena parte de su equipo habitual, con la idea de replicar el vínculo cercano que tiene con su comunidad digital.

El equipo estará integrado —además del conductor ya mencionado— por Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Ángela Torres, Marquitos Giles y Martín Garabal , quienes realizarán transmisiones desde las ciudades mundialistas. La propuesta no buscará competir únicamente desde el análisis deportivo tradicional, sino mostrar el costado más humano del torneo: los hinchas, las calles, las previas, los viajes y todo el fenómeno alrededor de la Scaloneta.

La cobertura de Luzu tendrá una mirada más ligada al entretenimiento en vivo, con móviles, contenidos para redes sociales y una estrategia multiplataforma pensada para el consumo actual. El Mundial 2026 será así una nueva prueba para el canal de Occhiato, que intentará convertir la experiencia mundialista en un gran evento de comunidad y participación.

Luzzu, con los protagonistas de siempre, arranca la cobertura del Mundial desde EEUU.

Cómo será la cobertura de Olga del Mundial 2026

Del otro lado de la competencia aparece Olga, que prepara una cobertura bajo el concepto “El Mundial no se vive solo”, con una combinación entre creadores de contenido, figuras del entretenimiento y periodistas especializados. La señal de Migue Granados apuesta a una propuesta más amplia, con presencia en distintas áreas del torneo.

Una de las grandes apuestas será Casa TDT, un formato instalado desde Miami donde Marti Benza, Nico Ferrero, Cami Jara, Giani Odoguardi y Juli Manzotti convivirán durante la Copa y transmitirán en vivo desde el martes 16 de junio, de lunes a viernes a las 14.30. El ciclo buscará mezclar reality, amistad y seguimiento mundialista.

olga-y-el-mundial-2026-2256764 Olga tendrá una programación especial durante la Copa del Mundo.

Además, Nati Jota será una de las figuras centrales desde Estados Unidos, recorriendo el clima mundialista y el pulso de los fanáticos argentinos. Olga también sumará una pata más deportiva con Gol Gana con AZZ, junto a Flavio Azzaro, y tendrá a Gastón Edul aportando información desde estadios y entrenamientos de la Selección Argentina.