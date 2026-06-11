11 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump canceló ataques a Irán previstos para esta noche, pero mantiene el bloqueo en Ormuz

El presidente de Estados Unidos había planeado otro ataque contra Irán para este jueves, pero lo suspendió por haber alcanzado un acuerdo con la república islámica. "El bloqueo naval permanecerá en plena vigencia hasta que se finalice esta transacción", aclaró.

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Donald Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Tras ataques cruzados entre ambos países a raíz del helicóptero abatido en el estrecho de Ormuz, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que canceló los ataques contra Irán que había planeado para esta noche porque "las conversaciones con la República Islámica de Irán han sido elevadas al más alto nivel de liderazgo iraní y aprobadas".

El mandatario estadounidense anunció un potente ataque contra Irán.
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"Las conversaciones y los puntos finales han sido aprobados, tanto en concepto como en gran detalle, por todas las partes involucradas", aseguró el mandatario este jueves en Truth Social, pero aclaró que mantendrá el bloqueo a buques petroleros en el golfo de Omán "hasta que esta transacción quede finalizada".

Donald Trump Truth Social
La publicación de Donald Trump en su red social.

La publicación de Donald Trump en su red social.

Todavía queda pendiente fijar una fecha y elegir un lugar para concretar la firma de los acuerdos alcanzados entre Irán, Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Turquía, Pakistán, Bahréin, Kuwait, Jordania y Egipto. Estas naciones fueron señaladas por Trump como las involucradas en el conflicto.

El jefe de Estado norteamericano había amenazado con tomar la isla de Kharg y "otros puntos estratégicos de infraestructura petrolera" para asumir "el control total" del mercado de petróleo y gas iraní. "Tal como lo hemos hecho con Venezuela, lo cual está resultando sumamente beneficioso tanto para Venezuela como para Estados Unidos", había comparado el empresario republicano.

Cómo fue escalando el conflicto entre Estados Unidos e Irán

Estados Unidos había lanzado ataques militares contra Irán en represalia por el helicóptero abatido por Teherán en el estrecho de Ormuz, después de que el presidente del país norteamericano advirtiera que la ofensiva debía ser respondida. La arremetida volvió a tensionar las negociaciones entre ambas naciones para ponerle fin a la guerra.

En diálogo con ABC News, Trump confirmó este martes el nuevo ataque contra Irán y advirtió sobre la magnitud de la ofensiva. "Derribaron un helicóptero y estamos respondiendo en este mismo momento. Creo que la respuesta debe ser muy fuerte, muy contundente, y esta lo es", remarcó.

Por su parte, la agencia iraní Fars consignó que el ataque se produjo en la isla de Qeshm y agregó que hubo explosiones en el sector oriental de Hormozgan. En tanto, una fuente militar de Teherán afirmó que no hubo operaciones militares en el estrecho de Ormuz en las últimas 24 horas.

Donald Trump
Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El helicóptero derribado era un modelo de combate Apache del Ejército de Estados Unidos y se estrelló en el mar durante la madrugada, mientras realizaba tareas de vigilancia en las inmediaciones del estrecho de Ormuz.

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) precisó que el accidente se produjo alrededor de las 3:30 frente a la costa de Omán, cuando la aeronave participaba de una patrulla de rutina. Según el reporte militar, el operativo de rescate concluyó en aproximadamente dos horas y los ocupantes permanecían estables.

El helicóptero accidentado formaba parte del despliegue militar estadounidense en la región, donde los Apache cumplen un rol clave en las operaciones destinadas a controlar el tránsito marítimo y reforzar las acciones de presión sobre Irán. Estas aeronaves también han sido empleadas por aliados de Washington, como Emiratos Árabes Unidos, para interceptar drones durante las recientes escaladas militares.

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