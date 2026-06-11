Majo Favarón, la mujer de Aníbal Lotocki, habló de su situación personal "No me avergonzaría vender contenido para vivir"

La mujer se defendió de las críticas y volvió a respaldar al ex cirujano, que permanece detenido a la espera de un nuevo juicio. Además, se refirió a la muerte de Silvina Luna y a su nueva faceta artística.

María José Favarón volvió a ser noticia en las últimas horas luego de que se viralizaron varios videos en los que aparece bailando al ritmo de una canción compuesta por ella misma. En Instagram se presenta como la " influencer tumbera" y comparte contenido sobre su rutina acompañando a Aníbal Lotocki, mientras espera el juicio.

“La gente me pega de todos lados porque yo sonrío, porque bailo. Yo sobrellevo todo esto desde el humor. La gente lo toma cómo falta de empatía. Yo soy súper empática. Por eso me calle todo este tiempo y solo me dedico a sobrevivir a todo esto. Eso a la gente le molesta. No tienen idea las cosas que me guardo para ser empática. Que mal estamos como sociedad si te molesta alguien que ante una situación horrorosa, baila y sonríe. Es parte de estar bien para mí. Nada más”, declaró a C5N.

- Desde un programa de espectáculos se preguntaban a qué te dedicabas, si tus videos “provocadores” eran una estrategia para generar dinero, inclusive deslizaron que tenías Only Fans...

Embed - LA MAJO () on Instagram: "Descubrí el valor de la lealtad ! El@abrazo sincero ! Las paredes frías ! Los Nudos en la garganta ! Aprendí algo que todos deberían aprender ! NO JUZGAR ! Y ME LIBERÉ de la@peor cárcel ! #cárcel #lainfluencertumbera Para todas las Mujeres en mi situación ! Las abrazo fuerte y a Bailar "

- No me da vergüenza decir a qué me dedico, alquilo equipos de Aníbal y con eso pago a los hijos, me aseguro del alquiler, después estoy vendiendo mis cosas, muebles y otras cosas más. Además trabajó vendiendo en internet y cobro las comisiones, y hago cosas para mantenerme activa. No me da vergüenza si tengo que vender contenido, es más fácil vender una foto en tanga que una mesa te juro.

- Es una forma de canalizar mi dolor, una forma de aliviar. Y de convertir algo horrible en lindas letras y ponerle alegría. Si la gente que me critica por eso me dicen loca desquiciada y bueno que critiquen, ¿qué les voy a decir? algún día a toda esa gente las veré en algún show mío. Mi intención jamás fue ofender ni agraviar. Hablar no es agraviar al otro. Solo hago mi vida de la manera menos dolorosa posible. Estoy muy orgullosa de esta Majo de ahora.

Majo, la "influencer tumbera"

Actualmente, Lotocki permanece detenido en el penal de Ezeiza con prisión preventiva, a la espera del juicio previsto para agosto en el marco de la causa por la muerte de Rodolfo Christian Zárate. El hombre falleció el 16 de abril de 2021. A pesar de las numerosas denuncias que pesan sobre el ex cirujano, Favarón lo defiende de manera incondicional. Sostiene que todas las acusaciones son falsas y, aunque describe la vida en prisión como difícil y hostil, continúa acompañándolo de cerca.

"Lo veo dos veces por semana, siempre que puedo. Sostengo desde siempre, apoyándome en pruebas, que es inocente. Soy la persona que lleva a sus hijos para que lo vean", afirmó.

Respecto de las denuncias contra Lotocki, Favarón recordó que ella misma fue sometida a varias intervenciones realizadas por el médico y aseguró que se encuentra en perfecto estado de salud, "tengo 45 años, hago gimnasia. Escuché decir que yo tenía miedo y que me iba a sacar el producto. Eso es mentira, porque jamás pensé en sacarme nada. El producto no es nocivo para la salud; así lo dice el fabricante y así lo han señalado las autoridades sanitarias", sostuvo.

Embed - LA MAJO () on Instagram: "Aquí en el Auto esperando que vuelvas ! La Piba no se quiebra aunque la vida Duela Que Dicen ??? Yes or No ! #lainfluencertumbera #mujerguerrera #carcel" View this post on Instagram

- Entonces, ¿por qué Aníbal tiene tantas denuncias?

Se trata de considerar toda la información y todo el historial clínico de cada denunciante. Eso es lo correcto, lo que digo es que toda la información consta en expedientes e historias clínicas. Las denunciantes no están enfermas por operarse con Aníbal o tener el producto en cuestión, es por otras enfermedades previas. Eso ya lo determinó el juez en 2021.

- ¿Es responsable por la muerte de Silvina Luna?

- Lamento muchísimo lo que sucedió. Pero no fue el responsable de la muerte de Silvina Luna, Anibal la operó por primera vez en 2012. Entre el 2012 y 2023 ella se hizo varios procedimientos con otros cirujanos. Y con poco tratamiento en los post, no lo digo yo, lo dice el historial médico que ella falleció de una infección generalizada, infección que tenía de un procedimiento de abril del 2022. Entonces, hay que decir y conocer todo antes de buscar un culpable.

Mientras dice que jamás lo abandonaría a Lotocki, detalla qué hace en la cárcel de Ezeiza, “él se mantiene ocupado estudiando. Estudia mucho. Estudia dos carreras universitarias, así que eso lo mantiene bien. Hace gimnasia, se cuida. Y cuida su mente. Creo que él está mejor que yo a veces. Hay veces que estoy totalmente desbordada, cansada, agobiada. Son esos momentos donde quiero prender el ventilador y que se pudra todo, y no me refiero a Aníbal. Pero soy muy correcta, sé esperar y encontrar el momento adecuado", finalizó.