Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en una relación con Franco Colapinto

La llegada de Franco Colapinto a la Argentina para una exhibición de Fórmula 1 no solo revolucionó al mundo del automovilismo, sino también al del espectáculo. Las fotos del piloto argentino junto a la actriz Maia Reffico alentaron los rumores de un noviazgo.
La actriz de 25 años nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en la Argentina, y más precisamente en Buenos Aires. Se hizo conocida por su participación en Kally’s Mashup en Nickelodeon, y años después se consagró como artista por su interpretación de Eva Perón en el musical Evita, en Broadway.
En la actualidad, Reficco es una de las protagonistas de la nueva generación de Pretty Little Liars, una serie de televisión estadounidense de drama y misterio, basada en las novelas de Sara Shepard.
La pareja de famosos no se ocultó, aunque eligieron tener un bajo perfil. De todas formas, el viernes se los vio juntos tomando un helado, en el barrio de Palermo, junto a un grupo de amigos. Este sábado compartieron un almuerzo en la Estancia Vigil, en Cardales, en la Provincia de Buenos Aires.
El deportista participará este domingo de una exhibición callejera frente al Rosedal, en una jornada que incluirá Fan Zone, shows en vivo y distintas salidas a pista.
Un vínculo que viene de lejos
A pesar de que las fotos más recientes de Franco Colapinto y Maia Reficco son de Buenos Aires, la pareja habría consolidado la relación en el verano pasado. El piloto argentino, que compite para el equipo Alpine en la Fórmula 1 en 2026, aseguró recientemente que está "solterísimo". Lo que es evidente es que está naciendo, al menos, una linda amistad entre los protagonistas del mundo del deporte y el espectáculo de Argentina para el mundo.