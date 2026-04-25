Quién es Maia Reficco, la actriz que estaría en una relación con Franco Colapinto El piloto argentino de F1 fue captado junto a la reconocida actriz y cantante internacional en varias lugares de Buenos Aires. Los testigos aseguran que los vieron muy afectuosos y a los besos. + Seguir en







El piloto y la modelo habrían comenzado la relación en el verano pasado. Redes sociales

La llegada de Franco Colapinto a la Argentina para una exhibición de Fórmula 1 no solo revolucionó al mundo del automovilismo, sino también al del espectáculo. Las fotos del piloto argentino junto a la actriz Maia Reffico alentaron los rumores de un noviazgo.

La actriz de 25 años nació en Boston, Estados Unidos, pero se crió en la Argentina, y más precisamente en Buenos Aires. Se hizo conocida por su participación en Kally’s Mashup en Nickelodeon, y años después se consagró como artista por su interpretación de Eva Perón en el musical Evita, en Broadway.

En la actualidad, Reficco es una de las protagonistas de la nueva generación de Pretty Little Liars, una serie de televisión estadounidense de drama y misterio, basada en las novelas de Sara Shepard.

La pareja de famosos no se ocultó, aunque eligieron tener un bajo perfil. De todas formas, el viernes se los vio juntos tomando un helado, en el barrio de Palermo, junto a un grupo de amigos. Este sábado compartieron un almuerzo en la Estancia Vigil, en Cardales, en la Provincia de Buenos Aires.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Mercado Libre Argentina (@mercadolibre.arg) El deportista participará este domingo de una exhibición callejera frente al Rosedal, en una jornada que incluirá Fan Zone, shows en vivo y distintas salidas a pista.