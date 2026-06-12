Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 1.900.000 pesos a 30 días en junio 2026 Así quedan los valores finales sumados los intereses si invertís este monto, este mes. Por Agregar C5N en









El plazo fijo continúa ocupando un lugar importante entre las alternativas de ahorro.

Un depósito de $1.900.000 a 30 días puede generar hasta $29.671,23 de intereses si se realiza por canales electrónicos. La rentabilidad varía según el banco y la modalidad elegida para constituir el plazo fijo. Las entidades financieras continúan ofreciendo tasas más altas para las operaciones realizadas por home banking. A pesar de la ganancia en pesos, el rendimiento sigue por debajo de una inflación mensual estimada en torno al 2,5%. El plazo fijo tradicional continúa ocupando un lugar importante entre las alternativas de ahorro más utilizadas por los argentinos que buscan una renta conocida de antemano. Aunque las tasas actuales se encuentran por debajo de las registradas en otros momentos, este instrumento mantiene atractivo porque permite calcular desde el inicio cuánto dinero se recibirá al vencimiento.

inversiones Cómo se puede solicitar el Plazo Fijo UVA: ¿es posible hacerlo online? pixabay Durante junio de 2026, una inversión de $1.900.000 a 30 días puede ofrecer distintos resultados según el banco elegido y el canal utilizado para realizar la operación. La diferencia entre hacerlo de manera presencial o digital sigue siendo un factor relevante para maximizar el rendimiento.

Cuánto ganas por depositar $1.900.000 en un plazo fijo según el banco Si el depósito de $1.900.000 se constituye en una sucursal bancaria, con una Tasa Nominal Anual (TNA) del 15,50% y una Tasa Efectiva Anual (TEA) del 16,65%, los intereses obtenidos al cabo de 30 días serán de $24.205,48. De esa manera, el inversor recibirá un total de $1.924.205,48 entre capital e intereses.

La situación cambia para quienes realizan la operación a través de home banking o canales electrónicos. En ese caso, con una TNA del 19% y una TEA del 20,75%, los intereses alcanzarán los $29.671,23. Así, el monto final al vencimiento llegará a $1.929.671,23. La diferencia responde a una estrategia que mantienen muchas entidades financieras para impulsar las operaciones digitales, que resultan más ágiles y generan menores costos operativos.

Cómo quedan los Plazos fijos en relación a la inflación Más allá de la ganancia nominal obtenida, el análisis del plazo fijo también exige compararlo con la evolución de los precios. Actualmente, la inflación mensual del 2,1% en mayo, mientras que el rendimiento efectivo de un plazo fijo tradicional ronda entre el 1,3% y el 1,6% mensual, según la tasa aplicada.

Banco Nación El Banco Nación explicó cómo otorgan préstamos hipotecarios a funcionarios y personal público. Esto implica que, aunque el ahorrista recibe más pesos al finalizar la inversión, el rendimiento real continúa siendo negativo frente al avance de la inflación. En otras palabras, la capacidad de compra del dinero puede deteriorarse pese al cobro de intereses. Por ese motivo, algunos inversores complementan sus estrategias con instrumentos como los plazos fijos UVA o los fondos comunes de inversión. Sin embargo, para quienes priorizan previsibilidad, simplicidad y un horizonte de corto plazo, el plazo fijo tradicional sigue siendo una de las opciones más elegidas dentro del sistema financiero argentino.