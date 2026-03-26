Franco Colapinto habló por primera vez de los rumores sobre su noviazgo: "Estoy..."

El piloto de F1 aclaró los rumores sobre una supuesta relación con la actriz Maia Reficco en la previa del Gran Premio de Japón.

Antes de competir en el Gran Premio de Japón, Franco Colapinto desmintió los rumores que giraban en torno a su vida sentimental al ser consultado al respecto por el periodista Juan Fossaroli. "Estoy solterísimo", afirmó el deportista tras asegurar que había pasado un fin de semana "tranquilo".

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" Ustedes los periodistas inventan muchas cosas, les gusta vender lo que haga un par de clics ", criticó el piloto de Alpine en referencia al rumor que empezó a correr debido a las observaciones del panelista Gustavo Méndez en el ciclo La mañana de Moria, quien había afirmado que el vínculo de Colapinto con la actriz Maia Reficco habría evolucionado desde fines de 2025 hasta consolidarse en una relación más estable en lo que va de 2026.

El piloto remarcó que su prioridad es su carrera en la Fórmula 1 y detalló: "Estuve trabajando mucho en el simulador". Este domingo correrá en el circuito internacional de Suzuka.

"De cara a este año, se siente más competitivo y eso te hace más feliz y, por supuesto, queremos pelear por sumar puntos con regularidad", reveló Colapinto respecto a sus expectativas para esta temporada.

Es cantante y actriz, tiene 25 años y nació en Boston, Estados Unidos, pero de niña volvió con su familia a Argentina y pasó su infancia y parte de su adolescencia en el país. Compartió algunos días del verano 2026 con el piloto de Alpine.

“Lindo verano para ser un 'deportista de alto rendimiento'”, publicó Colapinto en Instagram, donde incluyó la imagen de Maia Reficco con su casco puesto, un gesto de una publicación que hizo recientemente ella también sus sus redes sociales donde publicó: “La sacrificada vida del deportista de alto rendimiento” y recibió el like del pilarense.

Franco Colapinto Maia Reficco Instagram Maia Reficco en la publicación de Franco Colapinto. Instagram @francolapinto

Su madre es la cantautora de tango y folklore Katie Viqueira, coach vocal de cantantes como Chayanne, Soledad Pastorutti, Abel Pintos, Tini Stoessel, Duki, Emilia Mernes y María Becerra. Su padre se llama Ezequiel Reficco, es profesor de Relaciones Internacionales y estaba cursando un posgrado en la Universidad de Harvard cuando Maia nació el 14 de julio del 2000.

Con 15 años y soñando con ser cantante influenciada por su madre, se mudó a Los Ángeles, donde estudió con Eric Vetro, entrenador vocal que trabajó con Ariana Grande, Camila Cabello y Shawn Mendes. Dos años después, de regreso en Boston, protagonizó la serie de Nickelodeon Kally’s Mashup, que la llevó a recorrer el mundo y ser famosa en Latinoamérica.

Luego continuó su trabajo en ficción y su último papel fue el protagónico en La dolce casa, de Netflix, estrenada en febrero de 2025. Dio sus primeros pasos en la actuación teatral en 2019 para Evita, el musical de Broadway, y luego a Eurídice de Hadestown, el musical de Anaïs Mitchell.

En cuanto a su carrera de cantante, en 2022 subió su último video en su canal de YouTube. Se trata de un videoclip titulado Rápido y Furioso, pero había empezado a compartir su música en esa red social en 2019.