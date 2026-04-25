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Se filtró la primera foto de Franco Colapinto con Maia Reficco tras negar la relación

Más allá de la confirmación o el desmentido, la repercusión de esta foto subraya el magnetismo que generan ambas figuras en la cultura joven actual.

Se siguen alimentando las teorías que los vinculan a ambos

Se siguen alimentando las teorías que los vinculan a ambos

  • Los rumores de romance empezaron a mediados de febrero, señalando que la historia inició en el verano.
  • Luego, Colapinto decidió cerrar un restaurante en Palermo para cenar a solas con Maia y un grupo de amigos.
  • El lugar fue reservado exclusivamente para que pudieran disfrutar de la velada sin el acoso de las cámaras.
  • Los allegados aseguran que el piloto está muy motivado por su presente sentimental y la carrera que se viene.

El universo de la Fórmula 1 y el mundo del espectáculo han vuelto a colisionar tras la aparición de una imagen que parece desafiar las declaraciones previas de sus protagonistas. Franco Colapinto, el joven talento argentino que revoluciona las pistas internacionales, y la actriz Maia Reficco, reconocida por su proyección en producciones de alcance global, se encuentran nuevamente en el centro de la conversación digital.

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La filtración de un registro visual de ambos compartiendo un momento de cercanía ha desatado un frenesí en redes sociales, especialmente porque ocurre apenas poco tiempo después de que el entorno de ambos intentara bajarle el tono a los rumores de un posible romance.

Cómo fue la foto entre Franco Colapinto y Maia Reficco que se filtró en los medios

Franco Colapinto Maia Raficco Zárate
Franco Colapinto y Maia Raficco en Zárate, según los fans.

Franco Colapinto y Maia Raficco en Zárate, según los fans.

Lo que comenzó como un rumor de verano en el programa de Moria Casán acaba de dar un giro definitivo con la aparición de pruebas contundentes.

El piloto de Fórmula 1 y la reconocida actriz fueron fotografiados juntos por primera vez, rompiendo el hermetismo que mantenían desde febrero. Lejos de las pistas europeas, la pareja eligió escenarios locales para mostrarse, desde una tarde de karts hasta una cena exclusiva en el corazón de Palermo.

La primera foto juntos se filtró recientemente y los muestra en la pista de karting de Zárate. En la imagen viral, se los ve charlando con total naturalidad mientras él luce su traje de pista. La cuenta de Instagram de LAM fue la encargada de difundir la captura que encendió a los fanáticos. Tras la foto en el kartódromo, Ángel de Brito sumó información exclusiva sobre una salida nocturna.

Las imágenes y los detalles que trascendieron en las últimas horas no solo confirman su cercanía, sino que muestran a un Franco Colapinto muy entusiasmado, disfrutando de su presente personal en Argentina mientras se prepara para su gran compromiso deportivo del domingo.

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