Ubicado junto al Dique Cabra Corral, combina naturaleza, actividades al aire libre, historia y tranquilidad en un entorno ideal para desconectarse de la rutina.

Este pueblo está a pocos kilómetros de Salta capital y tiene un paisaje de película, ¿cuál es?.

Este pueblo está a pocos kilómetros de Salta capital y tiene un paisaje de película : a poco más de dos horas de la provincia norteña se encuentra un destino ideal para quienes buscan desconectarse de la rutina y disfrutar de la naturaleza, ¿cuál es?.

Este pueblo rural tiene solo 200 habitantes y es una escapada perfecta de fin de semana: cómo se llama

Se trata de una localidad rodeada de cerros, espejos de agua y paisajes que parecen sacados de una ficcion. Ubicado junto al imponente Dique Cabra Corral, este rincón del norte argentino se convirtió en una opción cada vez más elegida por quienes desean combinar tranquilidad, actividades al aire libre y escenarios naturales únicos.

Para llegar desde la capital salteña se debe tomar la Ruta Nacional 68 y luego conectar con la Ruta Provincial 47, que conduce directamente hasta Coronel Moldes. El recorrido dura aproximadamente dos horas en automóvil y atraviesa algunos de los paisajes más característicos del norte argentino.

A diferencia de otros destinos turísticos más populares de la provincia, Coronel Moldes conserva un ambiente sereno y un ritmo pausado. Sus calles, construcciones tradicionales y vistas panorámicas invitan a bajar el ritmo y disfrutar de una escapada diferente.

La cercanía con el dique permite acceder a múltiples propuestas recreativas, mientras que los paisajes de montaña completan una postal característica de la región. Entre las actividades más elegidas por los visitantes se encuentran:

Paseos en lancha por el Dique Cabra Corral.

Kayak y deportes acuáticos.

Pesca deportiva.

Caminatas y picnics junto al agua.

Observación de los atardeceres sobre el embalse.

Recorridos por el casco histórico de la localidad.

Además, los turistas pueden visitar el Museo del Tabaco, donde se exhiben objetos y documentos que muestran la importancia de este cultivo en la historia económica de la zona.

Coronel Moldes

Muy cerca del pueblo se encuentra el Cañón del Río Juramento, uno de los paisajes más impactantes de la provincia. Sus formaciones rocosas y las vistas del río ofrecen una experiencia ideal para los amantes de la naturaleza y la fotografía.

La localidad está ubicada en el departamento La Viña, en el centro-sur de la provincia de Salta, a unos 120 kilómetros de la capital provincial. Su posición estratégica junto al Dique Cabra Corral la convierte en una excelente alternativa para quienes buscan una escapada de fin de semana lejos del turismo masivo.